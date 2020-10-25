違限聚令│灣仔兩樓上酒吧凌晨營業　42人遭票控共罰款8.4萬元

警方今日（25日）凌晨突擊巡查灣仔區內20多間包括酒吧在內的餐飲業務處所，行動期間，發現恩平道及告士打道兩間樓上酒吧內分別有26人及16人聚集消遣，涉嫌違反限聚令。警方即時票控該42人，以每人2,000元定額罰款計算，合共罰款為8.4萬元。 兩間酒吧負責人將被檢控，包括在准許時間以外提供堂食以及桌子之間少於1.5米距離等。

警方10月25日凌晨突擊巡查灣仔區內20多間包括酒吧在內的餐飲業務處所，42人遭票控，合共罰款為8.4萬元。（警方提供圖片）

警方在Facebook專頁表示，今日（25日）凌晨灣仔警區聯同機動部隊，突擊巡查灣仔區內20多間包括酒吧在內的餐飲業務處所，採取嚴厲執法行動，提醒處所經營者、從業員及市民需嚴格遵從防疫規例。

警方行動期間，發現恩平道及告士打道兩間樓上酒吧內分別有26人及16人聚集消遣，違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警方即時向該42人發出定額罰款通知書。上述酒吧負責人將被檢控，檢控事項包括在准許時間以外提供堂食、以及桌子之間少於1.5米距離等。

警方呼籲市民應盡量減少社交活動，避免到人多聚集的地方。警方會繼續加強巡查，以確保餐飲業務處所嚴格遵從有關規例的要求，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒在餐飲業務處所傳播的風險。

酒吧負責人將被檢控，檢控事項包括在准許時間以外提供堂食、以及桌子之間少於1.5米距離等。（警方提供圖片）

▼10月23日起重開處所及放寬措施▼