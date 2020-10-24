新冠肺炎｜袁國勇指若戴口罩用飲管飲酒　酒吧可延長通宵營業

港大微生物學系講座教授袁國勇今天（24日）在NOW新聞台節目《大鳴大放》上表示，如果酒吧客人戴口罩用飲管飲酒，酒吧可延長通宵營業，他表示和業界商討過，業界傾向接受。 他指出，本港檢測比例太低，現時每日有2,000至3,000名病人求醫時出現上呼吸道感染徵狀，但9月至10月私家診所每日只交200多個樣本進行新冠病毒檢測。如果有病徵病狀的人都做測試，可避免第四波疫情來臨。

「用好軟嘅飲管 擺到入口罩」

港大微生物學系講座教授袁國勇早前到蘭桂坊視察酒吧營業的情況，發現有客人除下口罩談話，距離少於半呎，情況並不理想。

他建議，如果酒吧客人戴口罩用飲管飲酒，酒吧可延長通宵營業。「最簡單就係大家戴口罩，飲酒用一支飲管，用一啲好軟嘅飲管，可以擺到入去口罩。」他表示，和業界商討過，估計不到的是業界也接受，「如果大家都戴返口罩，大家都用飲筒嘅話，酒吧可以通宵營業都無問題」。

港大微生物學系講座教授袁國勇建議酒吧客人使用飲管飲酒，避免除下口罩，酒吧就可延長通宵營業。（資料圖片／梁鵬威攝）

若做足措施 可阻第四波疫情

袁國勇指，根據衞生署私家醫生監測系統，本港每天有2,000至3,000名病人求醫時出現上呼吸道感染徵狀，但私家診所在9月至10月每天只交200多個樣本進行新冠病毒檢測，檢測比例太低。如果有病徵病狀的人都做測試，可避免第四波疫情來臨。

他說，「如果大家所有措施都做足哂，第四波可以唔嚟，只是間中有一、兩個個案，所有隱性傳播鏈，如果任何人病徵病狀都去測試。問題係我哋肯唔肯咁做，市民肯唔肯合作，醫生肯唔肯合作。大家做足哂，應該唔一定有第四波。」

▼10月23日起重開處所及放寬措施▼

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袁國勇早前在香港內科醫學院刊物《SYNAPSE》撰文，提醒港人勿自滿，因為冬天一仗並不會輕鬆，本港基層醫療為輕微病徵病人提供檢測的服務仍不普及，擔心難以偵測隱形傳播鏈。