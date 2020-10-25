重陽節│疫情下掃墓　有家庭一行十人無視禁令：其實都冇人理

今年5月剛啟用的屯門曾咀靈灰安置所東翼迎來首個重陽節，九巴提供特別服務路線第56S號，往返港鐵屯門站及曾咀靈灰安置所。有掃墓人士表示，交通安排方便，幾乎無需等候。 新冠肺炎疫情仍然肆虐，「限聚令」下除同住家人外，不得多於4人聚集掃墓。但重陽節下，仍然有不少家庭無視禁令，一家大細前來掃幕；更有市民直言即使違反「限聚令」，「其實過到嚟都冇人理，限聚令喺重陽節好似擺埋咗一邊。」

一行十人來掃墓的張先生認為，交通安排方便，幾乎無需等候。（鄭子峰攝）

今日（25日）是重陽節，新冠肺炎疫情仍然肆虐，「限聚令」下除同住家人外，不得多於4人聚集掃墓，但仍然有不少家庭無視禁令，一家大細掃墓，包括到5月新啟用的屯門曾咀靈灰安置所。

運輸署封路 有市民稱乘的士成功前往

為便利掃墓人士，運輸署有特別封路安排，禁止行人進入及車輛駛入近曾咀靈灰安置所一帶道路。但市民曾先生稱，今日駕車至龍鼓灘再轉的士，雖然地點偏遠，但他直言「揀得呢度都預咗」，又認為「有（龕位）已經好好彩」，故不奢望太多。

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九巴設56S特別路線 掃墓人士：幾乎不用等

九巴為掃墓人士提供特別服務路線第56S號，往返港鐵屯門站及曾咀靈灰安置所。一行十人來掃墓的張先生認為，交通安排方便，幾乎無需等候；他透露，今早10時由上水出發，到完成掃墓只需花兩小時。他又認為，安置所地點遠「不就腳」，但「喺呢個位冇計，一年最多嚟三次啫」。疫情下的重陽節，被問到會否擔心人多增感染風險。張先生就指沒有想太多，由於家中長輩認為始終要在重陽節正日掃墓，故決定前來。

運輸署有特別交通封路安排，曾先生稱，今日駕車至龍鼓灘再轉的士。（鄭子峰攝）

有家庭無視限聚令掃墓：過到嚟都冇人理

雖然「限聚令」仍未解禁，惟現場有不少超過4人的群組聚集掃墓，未見有職員提醒或勸籲。其中掃基人士張先生直言即使違反禁令，「其實過到嚟都冇人理，限聚令喺重陽節好似擺埋咗一邊」。然而，亦有掃墓人士強調，會與同行人士分開行，強調自己「好守規矩」。

另外，安置所大堂有提供酒精搓手液，惟未見有人為入場的人量體溫，在場亦不時有廣播，提醒掃墓人士拜祭期間要配戴口罩，使用酒精噴霧及搓手液時應遠離火種。

列先生表示，雖然曾考慮重陽節人流會較多，但由於明日為先人死忌加上適逢假期，因此亦決定今日前來拜祭。（鄭子峰攝）

掃墓人流比預期少

市民列先生透露，於今年6月至7月先人獲編配曾咀靈灰安置骨灰龕位，今天是上位後首次前來拜祭。雖然曾考慮重陽節人流會較多，但由於明日為先人死忌加上適逢假期，因此亦決定今日前來拜祭。不過同行的家人就認為，人流已比預期少。

輪候3年終抽到龕位 特意視察環境

食環署於上周21日公布最新公開攪珠及電腦抽籤結果，梅小姐透露，爸爸過身後已輪候骨灰龕位三年多，今次終於抽到，故趁假日有特別巴士班次前來視察環境。雖然她認為地點有少許偏遠，但交通安排尚算方便，幾乎不用排隊。

運輸署為便利市民在重陽節期間，前往曾咀靈灰安置所掃墓設特別交通安排。今日至十一月八日期間，逢星期六、日及公眾假期的上午7時至晚上7時，介乎湧浪路與曾咀靈灰安置所通道之間的一段稔灣路會封閉，禁止行人進入及車輛駛入。