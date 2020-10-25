重陽節｜可能係世上最貴的牆？　解構本港「陰宅」價格高企怪象

本港樓價貴絕全球，連「陰宅」價格亦居高不下。目前本港僅得4間私營骨灰龕安置所的龕位可供出售，供求長期失衡下，就連陰宅亦有價有市。屯門「思親公園」屬已獲發牌的私營骨灰龕安置所之一，《香港01》記者日前到龕場直擊，地下一層尚有大批龕位放售，龕場索性在空置龕位上列出銀碼，明碼實價每個介乎20至42萬元。單計龕場地下盡頭的一幅牆，估計提供至少約200個龕位，以平均每個龕位售35萬元推算，該幅牆市價已接近7,000萬元。 有龕位代理透露，該龕場的龕位售價未算最高，另一已獲發牌的龕場沙田寶福山，雙人龕位價格最高可達100多萬元，實非人人可以負擔。天價龕位怪象背後，政府亦有責任。業界批評，政府發牌速度極慢，「整體供應唔多，就好似香港啲樓咁，個價一直升！」業界又指，去年尚有不少售價十多萬元的龕位發售，但今年最低價的骨灰龕位售價已翻倍，索價近20萬元，經濟狀況亦無法動搖龕位價格。

政府於2017年就《私營骨灰安置所條例》刊憲，規定私營骨灰龕場必須取得牌照才可出售或出租新龕位，直至現時共有六個私營骨灰安置所獲發牌，然而當中僅有四個安置所的龕位可公開發售。

《香港01》記者致電各間骨灰龕安置所了解價格，其中只有沙田寶福山暫時沒有龕位發售，要等待下一輪公開申請，或透過轉名取得龕位。而即使公開認購，亦須排隊取籌號。

至於其餘已獲發牌的私營骨灰安置所，所有職員均指仍有龕位出售。其中位於屯門的「思親公園」龕位價格約介乎19至40萬，職員表示「隨時過嚟睇完都可以買」。同樣位於屯門的「善緣」單人龕位已全部售出，雙人龕位價格則由22萬起。粉嶺的「龍山寺」更有「重陽優惠」，龕位由八五折起，單人龕位價格最便宜為約20萬元。

一幅牆逾200個龕位 總售價已達7,000萬元

《香港01》記者近日到「思親公園」視察，龕場內有三層設龕位，其中地下一層龕位平均價格最高，亦剩下最多未售出的龕位；而其餘兩層大部份龕位則已售出。在龕場地下一層盡頭，距離入口最遠位置，整幅牆壁都已劃設龕位，估計有逾250個，該牆壁的龕位售價亦冠絕全場，最中間一行龕位售42萬元，最高及最底一行則分別售29萬元及25萬元，平均每個龕位售35萬元。粗略推算，該幅牆市值已高達7,000萬元。

謝世傑就認為，已獲發牌的私營骨灰安置所近年價格未見大幅上升。（資料圖片／梁鵬威攝）

業界批政府發牌慢 關注團體質疑業界拖慢申請步伐

骨灰龕位代理李先生指，以沙田寶福山為例，由於交通方便，而且很少龕位「放盤」，價格就更高，單人龕位售40至50萬元；而在中間位置「可以手摸到」的雙人龕位，售價更可高達一百多萬元。

天價龕位與政府政策亦有一定關係，李先生直言，政府發牌速度慢，導致市場供應不足，「就好似香港啲樓咁，個價一直升」。想要龕位價格回落，政府就要加快向更多私營骨灰安置所發牌，「係咪我哋呢行無人抗議、無人嘈就唔當一回事，唔去處理？」李續稱，去年屯門「善緣」龕位，售價最低的龕位約十多萬元，但因欠缺供應，龕位的價格已接近翻倍，升至20多萬元。

「各界關注骨灰龕法案大聯盟」召集人謝世傑就認為，已獲發牌的私營骨灰安置所，近年出售的龕位價格尚算平穩，「太貴都唔會有人買」。惟他亦同意，如有更多競爭，龕位價格可更便宜。對於政府被批評發牌速度緩慢，謝就反指，主因是私營骨灰龕場業界不積極，質疑部份有心拖延，打算趁當局將為條例作檢討時，政府會就門檻及規定鬆綁，屆時會更易獲得發牌。

公營龕位同樣緊絀 前年輪候時間已達50個月

若無法承擔私人龕位，公營龕位亦見不足，死後隨時要「排長龍」輪候。翻查資料，食物及衞生局去年回覆立法會特別財務委員會提問時指，2018年公營龕位平均輪候時間長達50個月，即4年2個月；情況較前一年惡化4個月。累積輪候申請宗數則逾3.5萬宗。