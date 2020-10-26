韓國多人打流感針後死亡　新加坡停用兩疫苗　政府指港批次不同

韓國有市民接種流感疫苗後離世，涉及的疫苗包括6款當地藥廠產品，以及法國藥廠Sanofi（賽諾菲）的流感針。新加坡當局指，新加坡有進口其中兩款涉事的疫苗，決定暫時停用包括Sanofi在內的兩款流感疫苗。 衞生署回覆查詢時指，本港無使用韓國製的流感針，惟未有透露香港向各藥廠的購疫苗情況。署方指已聯絡香港賽諾菲，並得知本港進口使用的疫苗批次與韓國使用的不相同。署方又指，關注有關事宜，會繼續與世界衞生組織及韓國當局了解情況。

（資料圖片／高仲明攝）

韓國近日接連有市民接種流感疫苗後死亡，據報涉及至少7間藥廠的疫苗，其中6間是韓國藥廠，另亦包括法國藥廠賽諾菲的疫苗。當地政府稱，無證據顯示死亡個案與流感疫苗接種有關，無煞停疫苗接種計劃。

新加坡衞生部則宣布，暫時停用兩款涉事疫苗，包括韓國生物科技公司SK Bioscience生產的「SKYCellflu Quadrivalent」，以及法國賽諾菲生產的「VaxigripTetra」。

港有進口賽諾菲疫苗 衞生署：不同批次

本港有進口由賽諾菲生產的流感疫苗，《香港01》向衞生署查詢，本港會否參考新加坡做法暫時停用部份流感疫苗，衞生署僅稱，根據藥物註冊紀錄，本港沒有由韓國製造的流感疫苗，署方就有報道指韓國使用賽諾菲的流感疫苗一事，已聯絡香港賽諾菲，並得知本港進口使用的疫苗批次與韓國使用的不相同。 衞生署十分關注有關事宜，會繼續與世界衞生組織及韓國當局了解情況。

新加坡停用包括Sanofi在內的兩款涉事流感疫苗。（Reuters）

賽諾菲：無發現流感疫苗有任何品質或安全性問題

賽諾菲發言人稱，韓國所使用之賽諾菲巴斯德流感疫苗所有批次僅分配給韓國市場使用，因此與香港銷售之流感疫苗批號完全不同，發言人引述韓國疾病預防控制局（KDCA）調查小組和疫苗委員會的審查，調查結果顯示所有死亡病例與疫苗接種之間並無關聯。發言人強調，未發現公司在2020年北半球流感季節，全球分發的流感疫苗有任何品質或安全性問題。

賽諾菲稱目前已知在新加坡未有任何流感疫苗相關不良反應，將與新加坡政府密切合作，盡快回復接種計劃。

發言人又指，賽諾菲自今年九月開始向私家醫生、私家醫院及公營醫療機構供應新一季流感疫苗，至今未接獲任何涉及有關產品之不良反應報告。如接獲不良反應事件，將通知總部並通報衞生署配合調查及跟進工作。