韓國流感疫苗｜休克呼吸困難等　同藥廠疫苗台現12宗嚴重不良反應

韓國近日出現多宗民眾接種流感疫苗後死亡病例，從10月16日至今已累計多達48宗。當地官員指未有發現死因與接種疫苗之間的關係，決定繼續免費接種流感疫苗計劃。 在台灣，疾管署在周六（24日）表示，現時全台已接種400多萬劑流感疫苗，共有51宗不良反應事件，其中有12宗較嚴重，但不見得和打疫苗有關，沒有觀察到異常警訊。 據了解，韓國被指有問題的流感疫苗，其中包括台灣亦有使用的法國藥廠賽諾菲流感疫苗。

疾管署指，12宗嚴重不良反應不見得與疫苗有關，亦沒有觀察到異常警訊。（中央社）

疾管署發言人莊人祥介紹，嚴重不良反應事件的情況包括有心肌炎、蜂窩性組織炎、休克、呼吸困難等。其餘39宗為非嚴重不良反應事件就是頭暈、頭痛、紅疹、紅腫、發燒等。莊人祥稱，51例不良反應中，賽諾菲占12例，其中1例為嚴重不良反應，接種者出現心肌炎，另外11例為非嚴重不良反應。他強調，嚴重不良反應不一定和打疫苗有關，可能只是兩者發生時間剛好相近。

莊人祥指出，疾管署及食藥署各自有不良反應通報管道，只要接獲藥物或疫苗通報，通通都會轉到「全國藥物不良反應通報中心」，每周由獨立專家團隊進行評估，了解嚴重及非嚴重不良反應分布、發生在哪些廠牌、相較去年同期有無異狀等。根據最新會議結論，台灣的流感疫苗至今沒有出現異常警訊。

（綜合報道）