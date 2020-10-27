新冠肺炎｜酒店工會：長假期Staycation仍有多人聚會　指引欠阻嚇

新冠肺炎疫情未平，不少市民在無法外遊下，改到酒店「Staycation」（宅度假），但有人在房內舉辦多人聚會，令病毒傳播風險增加。事件曝光後，政府僅要求業界推出及嚴格執行更多防疫指引，無正式規管。 香港酒店工會主席徐考澧今天（27日）表示，在剛過去的重陽節長假期中，仍有不少市民到酒店房間聚會，每房人數「十個八個走唔甩」，有人更不避諱，一同在大堂等待辦理入住手續，情況沒有改善。他批評，政府的指引無阻嚇力，而酒店業生意不景，為保住生意，都不會得失客人，沒有要求員工向市民作出勸喻或阻止。

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徐考澧在港台節目《千禧年代》表示，重陽節長假期期間，仍有不少市民Staycation，情況與早前相若，沒有因為酒店業推出更多指引而減少。被問到通常有多少人一起聚會，他稱「十個八個走唔甩」，部分人更不避忌，一同在大堂等待辦理入住手續。

他指，不少酒店「隻眼開隻眼閉」，不會要求員工向市民作出勸喻或阻止，「酒店無意欲去執行呢樣嘢…生意咁差，邊有酒店願意為咗指引令自己生意少咗，愈多客愈好。」

他認為指引無阻嚇力，政府有責任監管情況，但也需與業界商討，如何平衡經營損失、提供補助。不過他坦言，若政府推出規管措施，前線員工執行時可能會與客人有磨擦，料會有適應期，也可能需執法部門協助。

他補充，重陽節長假期時酒店生意與中秋節相近，「都有七、八成」。