AlipayHK衝出香港　推跨境支付服務　稱匯率較銀行更優惠

本港新冠肺炎疫情持續，現金找續或增加傳染病毒風險，成為電子支付擴展市場的新機遇。支付寶香港（AlipayHK）已逐步達成3年前攻入港鐵及全港逾半街市的目標，並在短短三年間累積逾200萬個活躍用戶。 AlipayHK行政總裁陳婉真表示，現時正推動跨境支付服務，用戶憑AlipayHK可在日本全線Lawson便利店付款。她並認為，目前二維碼的支付模式已融入港人的生活模式，接下來將發展成「超級生活平台」，希望不論衣食住行，均可照顧用戶需要。

陳婉真表示，二維碼看似簡單，其實在每個交易裡均是獨一無二。（張浩維攝）

每個二維碼在交易中是獨一無二

近年，電子支付在本港發展得如火如荼，因擔心安全性或私隱等問題，部分市民至今仍然堅持現金或八達通，然而二維碼支付是否真的不安全？陳婉真解釋，二維碼看似簡單，其實在每個交易裡均是獨一無二。若開啟後沒有使用，二維碼將在短時間內更新，而每一宗交易完成後，亦會有提示及記錄給用戶，並可考慮設置支付密碼。

至於用戶資料方面，除了跨國匯款、個人轉帳等服務，因香港金融監管機構為防洗黑錢，要求提供個人敏感資料外，開戶時只需登記電話及姓名。「多數唔係我地用戶至會問呢個問題，只需要一個電話號碼就登記咗我哋服務。」

憑AliplayHK可在日本Lawson買雞扒

AliplayHK在短短數年間已衝出香港，找來日本電子支付「Pay Pay」合作。現時日本多個商戶包括全線Lawson便利店、快餐連鎖店松屋等，已接受AliplayHK付款，用戶更可享用App內的優惠，如30日元（約2.2港元）購買一塊雞扒。陳婉真指AliplayHK亦會提供匯率優惠，其即時兌換比銀行更低廉，更稱「日日都增加緊商戶」，計劃擴展服務至其他國家，例如港人熱愛的泰國等。

此外，澳門亦有超過一半商戶接受使用，內地的共享單車、高鐵車票、滴滴出行等亦可透過AlipayHK付款，無須下載澳門或內地版支付寶。「你一路行一路買飛都得喇，例如香港去內地嘅巴士，仲可以買埋咩班次，咩時間。」

其實發展跨境付款業務，似乎是電子支付的大勢所趨。「本地薑」八達通去年亦與萬事達公司合作，推出可充值的虛擬預付卡O! ePay Mastercard，客戶可於任何接受萬事達的商戶付款或網購，意味市民外出旅遊時亦能使用，除了預付扣錢外，與普遍的Mastercard無異，更不必擔心信用卡被盜，適合不願「先洗未來錢」而拒絕信用卡的市民使用。

推「小程式」目標發展「超級生活平台」

「電子支付係我哋好基礎一樣嘢，任何交易支付先會成功，所以你見到我哋由線下做到線上，做到繳費，生活模式希望衣食住行都照顧到用戶。」陳婉真認為，目前二維碼的支付模式已融入港人的生活模式，接下來將發展成「超級生活平台」。

陳婉真指，最近AlipayHK內增設開放平台「小程式」，商戶可透過該功能接觸200多萬用戶，例如早前與Openrice合作、OK便利店合作，用戶可於App內選取餐廳以外賣自取，亦能儲OK會員印花等。此外，不久將來與螞蟻銀行推出理財產品，並將繼續聯同各行各業龍頭合作，推出更多「小程式」功能。

作為AlipayHK的競爭對手之一，八達通作為世界最早發展的電子貨幣，截至2019年底，市面上流通的八達通總數為3,590萬，相當於平均每名港人持有4張八達通。而去年每日交易額逾2.149億元，平均交易宗數為1,490 萬宗，較2018年僅輕微下跌1.2%。雖然八達通面臨重大挑戰，但新興電子支付似乎仍然未能動搖「本地薑」的地位。