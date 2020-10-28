新冠肺炎｜華潤疫境聘400個MT　港大學畢業生可申請　須無案底

疫情下本港最新失業率屬近16年來高位，失業人數多達26萬人，其中20至24歲年輕人失業率破兩成，創十年新高。華潤集團宣佈，今日（28日）起開始為期三年的大型招聘計劃，期望今年內聘請1,000人，當中包括400個MT（管理培訓生）職位預留予2019至2021年畢業的大學生申請。 首階段招聘的1,000職位中，逾七成空缺以香港為工作基地，餘下則集中在內地大灣區城市工作。集團回覆《香港01》時透露，應徵者須持有香港居民身份證，且沒刑事紀錄。 人力資源顧問、獵頭公司Core Search董事總經理張慧敏指，疫情下甚少企業會作大規模招聘，相信集團有意在租金便宜及市場空缺少時擴張，是希望把握機會吸納人才，「洗牌」兼重組公司架構，同時可收公關及市場推廣之效，令更多人留意集團業務。她認為考慮到集團業務廣、有培訓及晉升機會，相信對僱員有一定吸引力。

華潤集團宣佈開始「聘華潤、拼未來」大型招聘計劃，料今年內招聘約1,000港人。（華潤集團提供圖片）

未來三年在港聘2000人 需有港身份證

華潤集團公布，未來三年會在港招聘約2,000人。首階段將推出1,000職位空缺，當中包括400個管理培訓生（MT）職位，以及600個供有相關行業經驗人士申請的空缺，由今天起至下月27日接受申請。

華潤集團回覆《香港01》時透露，是次只限持有香港身份證的人士申請，惟不限必須永久居民身份，且不接受有刑事紀錄的應徵者。疫情下，招聘及面試將在網上進行，料12月起可通知取錄結果，目標是今年內完成首1,000個空缺的招聘程序。

華潤集團今年內計劃招聘1,000人，當中逾七成職位以香港為工作基地。（受訪者提供）

只接受2019年起三個年度大學畢業生申請



華潤集團粵港澳大灣區辦公室主任兼秘書長李浩然表示，是次招聘MT是希望培養管理人才和業務精英，透露集團已為MT制定為期3年的培訓計劃。



400個MT空缺只接受2019、2020及2021年大學畢業生申請，業務涉及金融、地產、醫學、法律、設計、生命科學、資訊科技等。逾半以內地大灣區城市為工作基地，但集團強調，以大灣區為工作基地者，可獲香港「市價」工資，另有交通、生活，甚至住屋補貼，實際薪酬待遇按職位實際情況而定。

據政府最新統計數字，今年第二季失業率為6.2%，創逾15年新高。（資料圖片）

華潤董事長王祥明：希望紓緩失業情況



至於餘下600個空缺，大多以香港為工作基地，惟由於集團在內地以至海外都有業務，應徵者或需到境外工作及培訓。華潤集團董事長王祥明指，華潤對香港的發展前景充滿信心，故開展為期三年的「聘華潤、拼未來」大型招聘計劃，希望培訓人材為未來打拼，並在紓緩失業情況，履行企業社會責任。有意應徵者可到華潤的招聘網站了解詳情，華潤集團的人事資源部在昨日（27日）起在網上解答應徵者疑問。

人力資源顧問、獵頭公司Core Search董事總經理張慧敏呼籲年輕人把握是次招聘機會。（資料圖片／吳鍾坤攝）

獵頭公司Core Search董事總經理張慧敏直言，疫情下海外公司基本上不會來港大型招聘或擴張，而主打本港市場的中小企雖然有意招聘本地大學生，甚至私下組成平台互相介紹合適應徵者，但職位空缺較少，形容有集團進行大型招聘對就業市場屬好消息，相信集團高調請人，有公關及市場推廣成份，吸引更多人留意集團旗下業務及品牌生意。

張慧敏說，自由行及旅遊行業大受影響，鬧市租金有下調空間，實力雄厚大集團可把握機會「洗牌」及擴張，「以前難請人，非最理想的人選都會先聘用，但現時有更多應徵者可選擇，企業可順道進行架構重組，以新方法計算人工。」

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張慧敏籲年輕人把握機會

張慧敏相信，本港經歷反修例風波後，部份香港學生未必將北上發展視為首選，「相信香港學生不介意在香港做中資公司，但如果要到內地工作，就可能會卻步。」但她認為集團規模大、業務廣，有一定學習及晉升機會，呼籲年輕人把握是次招聘機會。

可視為學習機會，當收錢學習及了解不清楚的事物。現時找工難，有機會便先去面試，若被取錄便上班，試過不合適再辭職；屆時若表現良好者，也可要求留港工作。 人力資源顧問、獵頭公司Core Search董事總經理張慧敏

市道一般，張預計，一般應屆大學生起薪點或只有約1.3萬元，建議應徵時可了解薪俸之外的福利及津貼，「可以問什麼情況下會有獎金或津貼，若需長期在國內工作，稅收問題如何解決？」她又提醒，過去一年市場對應徵者要求有轉變，面試時宜多加留意,「要明白工作地點不再只局限辦公室，可能要網上工作或會議，要有心理準備企業想員工有更大彈性。」