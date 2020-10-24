勞工處10月28日辦招聘會　提供2,500個飲食、物管及零售等空缺

撰文：陳家怡
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勞工處下周三（28日）將一連兩日，於灣仔修頓室內場館舉行大型招聘會，提供飲食、物業管理及零售等行業，共2,500個職位空缺。求職人士可即場遞交申請，有機會即場面試，亦可在勞工處的會場櫃位查詢由該處提供的就業服務。
招聘會將於上午11時至下午5時半，在灣仔莊士敦道111號修頓室內場館一樓（近港鐵灣仔站A3出口）舉行，費用全免。
勞工處下周三（28日）至下周四（29日）將於灣仔修頓室內場館舉行大型招聘會，提供2,500個職位空缺，包括飲食、物業管理及零售等行業。
為期兩日的招聘會共有46間機構參加，合共提供超過2,500個職位空缺。每日分別有23間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，提供的職位類別包括店務員、文員、客戶服務大使、航空保安督導、電單車速遞員、髮型師、維修技工、見習汽車美容技師、接待員、保安員、司機、倉務員、侍應、廚師、收銀員及包裝員等。空缺詳情可瀏覽勞工處的互動就業服務網站。
勞工處下周三至四於修頓室內場館舉行大型招聘會，提供2,500個職位空缺。（歐嘉樂攝）
大部分空缺月薪介乎1.1萬至1.9萬元
是次招聘會有約83%為全職空缺，大部分月薪介乎1.1萬元至1.9萬元。約98%的職位空缺的學歷要求為中六或以下，約62%的職位空缺，無需相關工作經驗。求職人士可即場遞交申請，有機會即場面試，亦可在勞工處的會場櫃位，查詢該處提供的就業服務。