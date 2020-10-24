勞工處10月28日辦招聘會　提供2,500個飲食、物管及零售等空缺

勞工處下周三（28日）將一連兩日，於灣仔修頓室內場館舉行大型招聘會，提供飲食、物業管理及零售等行業，共2,500個職位空缺。求職人士可即場遞交申請，有機會即場面試，亦可在勞工處的會場櫃位查詢由該處提供的就業服務。

招聘會將於上午11時至下午5時半，在灣仔莊士敦道111號修頓室內場館一樓（近港鐵灣仔站A3出口）舉行，費用全免。