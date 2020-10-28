政府被拖欠而須撇帳金額　過去三個財政年度共19億元

政府及公營機構以往常被拖欠款項，根據立法會最新數字顯示，過去三個財政年度，政府因被拖欠而需撇帳的數目達約19億，當中2019/20年度撇帳金額約5.2億，比對上一個年度下降約33%。財經事務及庫務局以書面回覆立法會質詢時，未有解釋撇帳原因，僅稱處理應收款項屬各政府部門日常工作，局方並沒有分項開支數字。

財經事務及庫務局局長許正宇今日以書面回覆立法會議員謝偉俊質詢時表示，過去三個財政年度，政府因被拖欠而需撇帳的數目總額達約19億。（資料圖片）

財經事務及庫務局局長許正宇今日以書面回覆立法會議員謝偉俊質詢時表示，過去三個財政年度，即2017/18年度、2018/19年度、2019/20年度，政府因被拖欠而需撇帳的數目分別為約5.4億元、7.9億元、5.3億元，總額達約19億元。

許正宇未有解釋撇帳原因，僅稱處理應收款項屬各政府部門日常工作，局方並沒有分項開支數字。他續指，政府並不掌握資助機構追討欠款所招致的開支，或撇帳總額等資料。

許指，一般而言，資助機構與政府部門一樣，均須確保公帑用得其所，因此質向政府提交經審計的周年財務報表，並設立適當的財務控制及監察制度，確保審慎使用公帑，為公眾提供符合成本效益的服務。

他續指，在處理應收款項的安排上，根據政府內部指引，管制人員有責任確保其政策局或部門迅速收取所有應收款項，並就逾期未收的欠款及時採取適當的追討行動，在已採取一切合適行動而仍未能收回欠款下，以及按需要徵詢法律意見後，才可考慮將欠款撇帳。

過去三個財政年度，即2017/18年度、2018/19年度、2019/20年度，政府因被拖欠而需撇帳的數目分別為約5.4億、7.9億、5.3億。（立法會文件截圖）

獎券基金結餘額為212億

另外，局方又交代八個經立法會決議成立的基金的結餘，截至今年9月30日，總額為4,837億元，其中被質疑被政府誤用而快「乾塘」的獎券基金，結餘額為212億元。獎券基金設立目標原為補助社會福利服務，不過，政府在疫情期間繞過立法會，向基金申請11億元興建檢疫中心。

而未來基金總額為2,244.9億元，局方指，會按照原定計劃繼續存放在外匯基金，直至2025年年底。

另外，局方又交代八個經立法會決議成立的基金的結餘，截至今年9月30日，總額為4,837億。（立法會文件截圖）

政府拒透露大橋、高鐵及啟德郵輪碼頭最新財政狀況

疫情持續下，港府實施邊境管制防疫，往來兩地交通服務暫停日久。不過，局方拒絕披露港珠澳大橋、廣深港高鐵、及啟德郵輪碼頭的最新財政狀況。

局方分別解釋指，大橋的主橋位於內地水域，而大橋管理局則根據內地法律成立，作為非營利性事業單位法人，以自收自支的方式營運 ；至於高鐵財政狀況，局方稱港，鐵提供鐵路服務的總營運開支載於年報，但並無分拆項營運開支，包括高鐵香港段的數字。但高鐵服務暫停期間，西九站只維持基本營運，例如恆常維修及清潔工作等。

寬免啟德郵輪碼頭租金及管理費累計約328萬元

至於啟德郵輪碼方面，局方指，由於碼頭營運商的營運收入與開支屬於敏感的商業資料，政府未能透露有關詳情。而為應對疫情，啟德郵輪碼頭及海運碼頭自今年2月5日起暫停出入境服務。政府已向郵輪業提供紓困支援，由今年6月至明年3月，寬免啟德郵輪碼頭營運商的每月固定租金及管理費。截至本年10月19日，有關的寬免累計約328萬元。