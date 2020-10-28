女生藏汽油彈原料改判社服令　上訴庭指原審官只取感化報告不合適

中四女生去年國慶前夕被搜出藏有汽油彈原料，原被判感化1年。惟律政司就判刑提出覆核，上訴庭早前改判女生社會服務令120小時。今(28日)頒下判辭，解釋理據。法官彭寶琴指，本案案情屬嚴重類別，惟原審裁判官只索取感化報告，並不可取，予人印象一早認定判處感化是合適。

女被告案發時15歲，現時已16歲。她早前在屯門法院少年法庭承認管有適合並擬作法用途工具罪。該罪指，女被告於去年9月30日，在天水圍天華路管有一個內含乙醇的玻璃樽、一樽消毒藥水和一罐白電油等。原審裁判官水佳麗，判被告感化令1年。

指女被告有計劃犯案

上訴庭法官彭寶琴在判辭指，被告承認管有涉案物品，以備製作汽油彈，顯然是有計劃犯案，案情屬嚴重類別。而被告更向感化官表示，打算在河邊測試汽油彈的威力。

反修例運動中曾遭覆核刑期的主要案件。(詳看下圖)

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只取感化報告不可取

彭官認為，原審裁判官應裁定本案屬嚴重類別，並判處具阻嚇性的刑罰。惟原審裁判官除了索取感化報告外，沒有索取其他拘留式刑罰報告，以及社會服務令報告。彭官指其做法有錯，並不可取。同時，原審裁判官的做法，亦給人印象是她一早便認為，感化令是最合適的判刑。

只側重更生原則上錯誤

彭官認為，原審裁判官只側重被告更生改過，而判處感化令，屬原則上錯誤，判刑明顯過輕。彭官續指，若非是次是覆核申請，加上被告已接受感化一段時間，即使被告認罪，非拘留式刑罰仍不足以反映控罪與案情。

惟考慮現時情況，彭官認為判被告社會服務令，可達致更生的目的，亦有足夠的懲罰以阻嚇被告和他人。

案件編號：CAAR7/2020