中四女藏汽油彈原料改判社服令　上訴庭指原審官只取感化報告有誤

中四女生去年國慶前夕被搜出藏有汽油彈原料，在裁判法院認罪，被判感化1年。惟律政司認為刑期過輕，就判刑提出覆核，並認為應改判更生中心。而上訴庭早前聽取陳辭後，先替女生索取社會服務令報告，並認為原審官只索閱感化報告有誤，今（14日）改判女生社會服務令120小時。

女被告案發時15歲，現時已16歲。她早前在少年法庭承認管有適合並擬作法用途工具罪，控罪指她於去年9月30日，在天水圍天華路管有一個內含乙醇的玻璃樽、一樽消毒藥水、一罐白電油、一些白色粉末、一些錫紙及毛巾等物品。

不能跳步推論女生意圖投擲

律政司代表早前陳辭稱，被告承認想製作汽油彈，並打算在河邊測試，認為應改判更生中心。惟上訴庭法官回應指，即使她製作成功，也只是涉管有汽油彈，是否可「跳步」推論她意圖投擲。

只取感化報告亦有錯

上訴庭法官亦認為，原審裁判官只索取感化報告，做法出錯，最終決定索取社會服務令報告。

辯方今陳辭時指，早前索取的社會服務令報告，內容正面，被告在學業和課外活動的表現都良好。被告有悔意，亦願意接受社會服務令。

社服令外須守宵禁等條件

上訴庭法官終判被告社會服務令120小時，被告需遵守多個條件，包括晚上7時至翌日早上6時需守宵禁令。

案件編號：CAAR7/2020