梁國雄護髮案終極上訴　海外法官視像聽審　案件下午4時開庭

有「長毛」之稱的前立法會議員梁國雄，2014年因示威被捕被判入獄，須剪掉一把長髮，梁不滿懲教署做法，認為對男犯設女，女犯卻可留髮感不公而提出司法覆核，原審時更一度獲判勝訴，惟署方後獲上訴庭推翻裁決。梁不服決定，今（28日）在終審法院就其「護髮」官司作終極上訴。由於其中一名審理的海外法官，現身在英國並因疫情影響而未能來港，司法機特別安排案件以視像形式進行，讓該法官亦能參與聆訊，更特別安排在香港時間下午4時才開始聆訊。五名法官聽畢陳辭後，押後裁決。

爭議女犯未受限疑涉性別歧視

上訴人為梁國雄，答辯人為懲教署署長。而是次爭議的法律議題為，要求男囚犯的頭髮盡量剪短，而未有對女囚犯作此要求，是否違反《性別歧視條例》，構成直接歧視；以及違反《基本法》第25條所指「香港居民在法律面前一律平等」。

由於審理本案的其中一名法官郝廉思為海外法官，現身處英國，今遙距聆訊，本案亦因此在下午四時開始。

男犯髮形受限待遇較差

代表梁國雄的資深大律師潘熙陳詞指，懲教署稱要男囚犯剪短髮是基於「傳統髮型」的標準。惟潘熙質疑，署方未有提出相關證據，什麼屬「傳統髮型」。

現時所指的「傳統」，只是署方把性別定型強加他人身上。潘熙指並非爭議署方有責任，維持獄中的紀律，但強調應同樣等對待男女囚犯。署方要男囚犯剪短髮，但女囚犯則沒有此要求，是對男囚犯待遇較差。

署方有權就傳統髮型定下標準

代表署方的資深大律師黃繼明則指，署方有權根據「傳統髮型」的標準，去維持獄中的一致性。黃強調，並非要求每名囚犯的外表都一樣，但沒有囚犯可以標奇立異。而「傳統髮型」的標準為男性剪短髮，但對女性的髮形則沒有相關標準。

法官馬道立質疑，署方在案中未有解釋，為何得到此標準。黃繼明則指，署方在誓章中有作解釋，又指署方會定期作檢視。法官李義則指，署方提及「傳統髮型」，但其要求男囚犯剪短髮的規定，數10年間未有改變。李官又指，披頭四樂隊(The Beatles)的成員也是長髪。

而潘熙在回應指，「溫拿樂隊」、成龍在70年代也是留有長髪，但無人會指他們屬的行為不屬「傳統」。

案件編號：FAMC56/2019