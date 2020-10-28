惠康與逾70間NGO合作　下月向基層派8000萬元現金券料25萬人受惠

惠康超級市場申請政府「保就業」津貼後，推出「點點心意」回饋社會計劃。惠康今日（28日）宣布，與超過70間慈善機構合作，下月中旬起向有需要社群派發總值接近8000萬港元的200萬張現金券及餐券，預計會有25萬人受惠。

惠康香港及澳門常務董事鮑敬康（右） 及聖雅各福群會總幹事李玉芝（左）。（受訪者提供）

惠康表示，聖雅各福群會正協助惠康尋找慈善機構合作夥伴，現時已有76個慈善機構成為伙伴，在11月中起開始首輪派發，預期今年內可完成整個派發程序。

惠康將透過超過70間慈善機構伙伴，派發200萬張現金券及餐券予受疫情受影響的社群，而聖雅各福群會協助策劃統籌。（受訪者提供）

惠康預計，計劃可接觸到25萬名有需要人士，並向每人派發價值312元的小冊子，當中包括4張價值50元的現金券，以及4張價值28元的餐券。受惠者領取後，可在所有惠康門市使用現金券，而餐券則可在全港大部分7-Eleven 便利店換餐盒。

聖雅各福群會總幹事李玉芝表示，聖雅各福群會很高興可參與回饋計劃，希望計劃可助弱勢社群及家庭解燃眉之急，在疫情艱難時期，向25萬名有需要人士提供日常必需品。

惠康今日（28日）宣布，將透過70多間慈善機構，向25萬名有需要人士派發現金券及餐券。（資料圖片）

有意成為合作夥伴的慈善機構，可以在11月9日或以前電郵至hgb@sjs.org.hk或致電熱線9333-4446。惟惠康強調，參與機構必須是《稅務條例》第88條獲豁免繳稅、屬公共性質的慈善機構。



暫時參與的76間慈善機構包括：