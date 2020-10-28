惠康與逾70間NGO合作　下月向基層派8000萬元現金券料25萬人受惠

惠康超級市場申請政府「保就業」津貼後，推出「點點心意」回饋社會計劃。惠康今日（28日）宣布，與超過70間慈善機構合作，下月中旬起向有需要社群派發總值接近8000萬港元的200萬張現金券及餐券，預計會有25萬人受惠。
惠康香港及澳門常務董事鮑敬康（右） 及聖雅各福群會總幹事李玉芝（左）。（受訪者提供）
惠康表示，聖雅各福群會正協助惠康尋找慈善機構合作夥伴，現時已有76個慈善機構成為伙伴，在11月中起開始首輪派發，預期今年內可完成整個派發程序。
惠康將透過超過70間慈善機構伙伴，派發200萬張現金券及餐券予受疫情受影響的社群，而聖雅各福群會協助策劃統籌。（受訪者提供）
惠康預計，計劃可接觸到25萬名有需要人士，並向每人派發價值312元的小冊子，當中包括4張價值50元的現金券，以及4張價值28元的餐券。受惠者領取後，可在所有惠康門市使用現金券，而餐券則可在全港大部分7-Eleven 便利店換餐盒。
聖雅各福群會總幹事李玉芝表示，聖雅各福群會很高興可參與回饋計劃，希望計劃可助弱勢社群及家庭解燃眉之急，在疫情艱難時期，向25萬名有需要人士提供日常必需品。
惠康今日（28日）宣布，將透過70多間慈善機構，向25萬名有需要人士派發現金券及餐券。（資料圖片）
有意成為合作夥伴的慈善機構，可以在11月9日或以前電郵至hgb@sjs.org.hk或致電熱線9333-4446。惟惠康強調，參與機構必須是《稅務條例》第88條獲豁免繳稅、屬公共性質的慈善機構。
暫時參與的76間慈善機構包括：
1. 自強協會
2. 關愛動員
3. 香港精神康復者聯盟
4. 香港基督教播道會聯會
5. 嚴重弱智人士家長協會
6. 天主教香港教區 教區勞工牧民中心
7. 柴灣浸信會社會服務處
8. 心靈雞湯慈善基金會
9. 中華傳道會
10. 香港中華基督教青年會
11. 基督教宣道會香港區聯會
12. 基督教家庭服務中心
13. 香港聾人子女協會
14. 中國基督教播道會
15. 中國基督教播道會播道兒童之家
16. 膳心連基金
17. 扶康會
18. 基督教榮耀教會
19. 基督教主恩會
20. 安徒生會
21. 協康會
22. 香港失明人協進會
23. 香港基督教會宣道堂
24. 香港勵障協會
25. 香港職業發展服務處
26. 香港宣教會恩霖社區服務中心
27. 香港失明人互聯會
28. 香港路德會社會服務處
29. 香港互勵會
30. 香港肌健協會
31. 香港傷健協會
32. 香港遊樂場協會
33. 香港紅十字會
34. 香港聖公會牧愛堂
35. 香港聖公會聖安堂
36. 香港盲人輔導會
37. 香港聾人福利促進會
38. 香港婦聯
39. 香港樂童行兒童及青少年中心
40. 工業福音團契
41. 啟愛共融基金
42. 葵涌新生命堂
43. 香港心理衞生會
44. 循道愛華村服務中心社會福利部
45. 思健
46. 新福事工協會
47. 音樂兒童基金會
48. 新生精神康復會
49. 新界神召會
50. 離島婦聯有限公司
51. 民社服務中心
52. 肺積塵互助會
53. 香港復康聯盟
54. 利民會
55. 西貢將軍澳婦女會
56. 西貢區社區中心
57. 香港童軍總會童軍知友社
58. 沙田婦女會
59. 龍耳
60. 香港社區組織協會
61. 明光社
62. 南亞路德會沐恩堂
63. 特殊學習需要家長協會有限公司
64. 聖巴拿巴會之家
65. 香港神託會
66. 生命熱線
67. 香港公教婚姻輔導會
68. 香港善導會
69. 天水圍婦聯
70. 荃灣葵青區婦女會
71. 屯門婦聯
72. 屯門葡萄園
73. 基督教聯合那打素社康服務
74. 城巿睦福團契
75. 西九龍葡萄園
76. 婦女服務聯會