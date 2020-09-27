保就業｜政府︰超市回饋方案須符合三原則　惠康凍價措施不被納入

本港新冠肺炎疫情持續，百業蕭條，惠康及百佳超級市場早前向政府申請第二期保就業計劃，百佳宣布會以抽獎形式發放現金券，而惠康則宣布會凍結300款貨品價格半年等。政策創新與統籌辦事處今日（27日）重申，百佳與惠康超級市場提交的回饋方案須符合三項原則，並表示不支持兩間超市向顧客提供折扣，包括減價、凍價等與貨品價格掛鈎的措施，因此惠康凍價措施未能納入回饋計劃內。

政策創新與統籌辦事處重申，百佳與惠康超級市場提交的回饋方案須符合三項原則。（資料圖片／張浩維攝）

超市的回饋方案須符合三項原則

政策創新與統籌辦事處重申，百佳與惠康超級市場提交的回饋方案須符合三項原則，包括︰1)回饋金額不應少於第二期「保就業」獲批的工資補貼額的50%；2) 措施必須能夠量化、具透明度，屬兩間超市平常以外的優惠；3) 受惠對象主要為弱勢社群、其次為顧客和其公司前線員工，惠贈弱勢社群的金額比例，不能少於基本回饋金額的50%，而惠及員工的金額比例不能多於基本回饋金額的10%。

政府發言人表示，在考慮社會各界的意見後，不支持兩間超市向顧客提供折扣，包括減價、凍價等與貨品價格掛鈎的措施，因政府及市民難以時刻監察超市貨品價格，而回饋方案提供的折扣，亦難以與兩間超市平常提供的優惠區分，令方案欠透明度，故批准回饋方案並不包括任何折扣安排。

政府指，百佳贈予市民的現金券符合原則，因此同意措施納入回饋計劃。（資料圖片／黃寶瑩攝）

惠康凍價措施未能符合原則 不被納入回饋計劃內

發言人指，惠康和百佳於第二期「保就業」獲得工資補貼分別為1億8,450萬元和1億6,196萬元，故基本回饋金額不應少於9,225萬元和8,098萬元。而現時惠康和百佳的回饋措施涉及的金額分別為1億元及8,100萬元，分別佔所獲工資補貼金額的54%及50%。

發言人續指，惠康獲批的回饋計劃中，基本回饋佔九成金額是惠及弱勢社群的現金券、餐券及配對捐款，其餘一成為前線員工的獎勵（惠康另設措施外的獎勵金）。至於惠康凍價措施，未能符合其中一項原則，早前已知會惠康該措施未能納入回饋計劃內。雖然惠康提供的1億元回饋計劃不包括該安排，但歡迎惠康在獲批的回饋計劃之上，為顧客推出額外的優惠措施。

已提醒百佳抽獎須符合相關法例

至於百佳獲批的回饋計劃，基本回饋金額即8,098萬元，當中50.5%是惠及弱勢社群的現金食物券、39.5%是贈予市民的現金券，10%為前線員工的獎勵。因贈予市民的現金券符合原則，因此同意措施納入回饋計劃。而百佳提出以抽獎形式派發現金券，已提醒執行時必須符合相關法例。

此外，政府已要求兩超市在適當時公開受惠機構的名單、受惠人士數目和所涉金額，讓公眾監察，而超市所有基本回饋方案須在今年12月底前完成。