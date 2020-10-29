馬會宣布下月10日起　恢復六合彩每周攪珠兩次　逢周二及周五舉行

撰文：陳淑霞
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本港疫情近日放緩，香港賽馬會宣布，隨著政府進一步放寬防疫措施，由下月10日起，六合彩將會每星期攪珠兩次，逢周二及周五舉行；另下月1日起，於賽馬日開放19間場外投注處，提供投注及顧客服務，但投注大堂內不會直播賽馬賽事，只提供聲音廣播。
自疫情以來，馬會六合彩曾一度暫停逾半年，上月24日起恢復攪珠，但僅在每周四舉行一次。
馬會表示，一如以往，當六合彩攪珠出現大額多寶時，攪珠將會順延一期，方便顧客有更充裕時間購買彩票。於10月29日的攪珠完成後，下一期攪珠(20/015期)將於下月6日(星期五)舉行。
場外投注處則會實施嚴格的公共衞生措施，包括體溫檢查、佩戴口罩、保持足夠的社交距離及定時進行清潔及消毒，顧客逗留期間必須遵守政府的社交距離及限聚令，並於使用服務後離開。
於賽馬日開放的場外投注處如下：
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尖沙咀漢口道
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北角電氣道
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屯門市廣場
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旺角彌敦中心
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灣仔謝斐道
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天水圍
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長沙灣青山道
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觀塘廣場
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荃灣青山道
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石硤尾大埔道
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牛頭角
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上水石湖墟
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柴灣常安街
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九龍灣德福
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葵涌榮芳路
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鰂魚涌英皇道
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新蒲崗崇齡街
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葵芳
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中環士丹利街
▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼
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