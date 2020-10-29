馬會宣布下月10日起　恢復六合彩每周攪珠兩次　逢周二及周五舉行

本港疫情近日放緩，香港賽馬會宣布，隨著政府進一步放寬防疫措施，由下月10日起，六合彩將會每星期攪珠兩次，逢周二及周五舉行；另下月1日起，於賽馬日開放19間場外投注處，提供投注及顧客服務，但投注大堂內不會直播賽馬賽事，只提供聲音廣播。

自疫情以來，馬會六合彩曾一度暫停逾半年，上月24日起恢復攪珠，但僅在每周四舉行一次。