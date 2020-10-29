馬會宣布下月10日起　恢復六合彩每周攪珠兩次　逢周二及周五舉行

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

本港疫情近日放緩，香港賽馬會宣布，隨著政府進一步放寬防疫措施，由下月10日起，六合彩將會每星期攪珠兩次，逢周二及周五舉行；另下月1日起，於賽馬日開放19間場外投注處，提供投注及顧客服務，但投注大堂內不會直播賽馬賽事，只提供聲音廣播。

自疫情以來，馬會六合彩曾一度暫停逾半年，上月24日起恢復攪珠，但僅在每周四舉行一次。

馬會表示，一如以往，當六合彩攪珠出現大額多寶時，攪珠將會順延一期，方便顧客有更充裕時間購買彩票。於10月29日的攪珠完成後，下一期攪珠(20/015期)將於下月6日(星期五)舉行。

場外投注處則會實施嚴格的公共衞生措施，包括體溫檢查、佩戴口罩、保持足夠的社交距離及定時進行清潔及消毒，顧客逗留期間必須遵守政府的社交距離及限聚令，並於使用服務後離開。
 

於賽馬日開放的場外投注處如下：

尖沙咀漢口道

北角電氣道

屯門市廣場

旺角彌敦中心

灣仔謝斐道

天水圍

長沙灣青山道

觀塘廣場

荃灣青山道

石硤尾大埔道

牛頭角

上水石湖墟

柴灣常安街

九龍灣德福

葵涌榮芳路

鰂魚涌英皇道

新蒲崗崇齡街

葵芳

中環士丹利街

  

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

+11
+11
+11
六合彩｜停辦逾半年　頭獎800萬一注獨得
六合彩｜今晚恢復攪珠　不設現場投注　市民貪有氣氛堅持到投注站
六合彩攻略Q&A｜提高中獎機率方法、投注截止時間、領獎限期
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。