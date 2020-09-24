六合彩｜今晚恢復攪珠　不設現場投注　市民貪有氣氛堅持到投注站

本港新冠肺炎疫情有所緩和，暫停近8個月的六合彩，今日（24日）將恢復攪珠。在恢復初期，六合彩每周只會攪珠一次，僅提供網上及電話六合彩投注服務，不設場外投注處現場購票服務，以避免人群聚集致風險增加。 雖然有市民嫌開設戶口麻煩放棄投注，但多名市民對六合彩重開感到開心，更堅持到投注站感受氣氛，希望提高中獎率。亦有市民指，年紀大不懂使用手機，會委托朋友幫忙投注，「梗係開心啦！大獎喎！點會唔開心，20蚊買個希望先啦。」

賽馬會不設場外投注處現場購票服務，以避免人群聚集致風險增加。（高仲明攝）

因應疫情不設現場投注

六合彩今晚恢復攪珠，位於中環士丹利街的賽馬會投注站，中午時段已有數名市民等候投注站開門。約12時半到達、已退休的黎女士表示，一直以來會到士丹利街投注站買六合彩。得知不能於現場投注後，她立即開設投注戶口，並使用手機買了兩注20元的六合彩。她認為措施有助減少風險，以後不需再到現場排隊，「起碼唔使接觸人先，而家APP咁方便，喺屋企點撳就點撳。」若能新開戶就「一擊即中」獲頭獎，她期望待疫情緩和時，到南美洲旅行，「有機會可以去旅行咪玩吓，而家好辛苦呀，日日困喺度。」

暫停近8個月的六合彩於今日（24日）恢復攪珠。（高仲明攝）

年紀大不懂網上投注

於砵甸乍街開檔的施女士表示，今日來投注站領取賽馬投注的獎金，順道買六合彩，但因年紀大不懂處理網上登記戶口，打算委托朋友幫忙投注，並表示不擔心中獎後，朋友會「走數」。對於六合彩相隔多月後恢復攪珠，她表示非常興奮，「梗係開心啦！大獎喎！點會唔開心，20蚊買個希望先啦。」

施女士續指，若中頭獎將會捐出兩成獎金給慈善機構，並買樓保值及環遊世界。但她認為，目前疫情已好轉，馬會應考慮盡快重開現場投注，增加現場氣氛，「你成日唔開返，經濟咪失敗囉！限住限住經濟點復甦？」她透露，限聚令放寬後生意回升七成，早前疫情嚴重時，「搵個飯盒食都難！」

施女士表示，年紀大不懂網上登記，打算委托朋友幫忙投注。（高仲明攝）

為提高中獎率 專程到投注站「攞氣氛」

曾中獎兩次的蕭先生則直言「梗係開心啦，人人都開心，估計頭獎彩金一定過1500萬！」他透露，已累計投注200元，雖然投注站不設現場投注，因該投注站過去曾多次有人中獎，刻意到場「攞氣氛 」，在現場用手機買了4注六合彩。他期望中獎後，留在香港吃喝玩樂，並放棄考保安牌照，「中環灣仔夠晒玩啦，千幾萬雞毛蒜皮！」

嫌馬會戶口存款高放棄投注

而午飯時間到投注站的蔡先生，因不設現場投注放棄買六合彩。他解釋，馬會戶口有最低存款及取款金額要求，直言「唔想入300蚊咁多，等佢開返(現場投注)先買。」他表示，不會委托朋友幫忙，「除非中安慰獎啦，你諗下中大獎人哋會唔會畀返你？」

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截至下午2時投注額逾2800萬元

截至下午2時，賽馬會網頁顯示，今期六合彩投注額已逾2,800萬元，估計頭獎基金為800萬元，今日晚上9點15分截止售票。而首三期的攪珠日期分別是9月24日、9月29日及10月8日。賽馬會指，如疫情持續穩定，將於今年第四季恢復在場外投注站，發售六合彩彩票。