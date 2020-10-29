新冠肺炎｜樂民新村樂智樓一名居民確診　當局到場派樣本瓶

土瓜灣樂民新村H座樂智樓一名居民確診新冠肺炎，衞生防護中心今天（29日）在樂智樓向居民派發樣本瓶。 區議員楊永杰表示，政府當局昨天大清洗12至14樓，未知確診者是否居於該些樓層。

土瓜灣樂民新村樂智樓一名居民確診，衞生防護中心今天（29日）在向居民派發樣本瓶。（羅君豪攝）

房協表示，昨天（28日）接到衞生防護中心通知，樂民新村H座樂智樓一名居民確診。據了解其同住家人已入住隔離中心，全幢大廈通宵消毒。

有清潔工人早上消毒大堂門口扶手，在梯間洗地，區議員楊永杰派發口罩予居民。

衞生防護中心今天至明天（30日）晚上8時於大堂向居民派發樣本瓶，當局會在明天或後天早上10時30前收集。早上不時有幾名居民在大堂取樣本瓶，當局人員向他們解釋採樣做法。

居民梁女士為家人共取了四個樣本包，她昨晚得知大廈有人確診，平時有戴口罩和回家洗手，所以不擔心疫情。

楊女士則擔心有同住大廈居民感染，故會做檢測，說原本「（疫情）緩和諗住周圍行下」。她指，昨天樂智樓地下的綜合中心仍開放，今天不讓他們進內。

聖公會樂民郭鳳軒綜合服務中心和救世軍樂民幼兒學校位於樂智樓地下，毗鄰基道小學（九龍城）。樂民郭鳳軒綜合服務中心職員表示，中心預約的小組活動今起暫停七天。

未做過檢測的黎女士表示，知道如何吐出深喉唾液，有信心自行採樣。（陳家怡攝）

未做過檢測的黎女士表示，知道如何吐出深喉唾液，有信心自行採樣。她說，樂民新村是「老人邨」，因應疫情自己做足防護措施，幾天才出門一次。

區議員楊永杰指，昨日下午約4時開始通知居民大廈有人確診，但許多居民不知衞生防護中心表示會派發樣本瓶，目前他們主要透過大堂看更通知可做病毒檢測。他指樂民新村有很多長者居住，建議當局增加張貼告示在大堂和升降機，以及主動聯絡患者居住樓層的住戶和獨居長者。