【新冠肺炎】法國再次封城　馬克龍：第二波疫情可能更惡劣

歐洲的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情仍然嚴峻，繼德國之後，法國亦在10月28日宣布再次實施封城，總統馬克龍（Emmanuel Macron）形容，第二波疫情的殺傷力可能更大。

馬克龍宣布，全國在30日起實施封城，民眾除了上學、工作外，其餘時間需留在家中，但會容許外出購買生活必需品、看醫生或到戶外運動一小時，另外跨區旅遊則被禁止。

不過與當地春季的封城措施不同，今次大部分學校會繼續關放，馬克龍指大學會恢復網上授課，同時鼓勵大家居家工作，當局亦容許民眾到訪護老院及出席喪禮。

馬克龍表示，醫療系統靠經濟支撐，但人命更為重要。他指當地可以採取放任的群體免疫策略，但此舉則可能增加40萬人喪命。

法國在過去24小時新增36,437宗確診個案，至今全國共有1,235,132宗病例，此外再多244人喪生，令當地死於疫情的人數升至35,785人。馬克龍稱，如果以現時狀況推斷，全國在11月中有近9,000名病患在深切治療部留醫，等於用盡全國上限，所以大家須採取嚴厲措施阻止疫情，否則會導致醫療系統崩潰。

新封城措施會維持至12月1日，但會在15天後審視情況，決定是否容許商店重開，而且在每日新增個案降至大約5,000或以下時，就會放寬抗疫措施，因此馬克龍呼籲大家團結渡過難關。

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