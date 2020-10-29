陳淑莊酒吧聚會涉違限聚令　陳與另兩人提堂　案押後至12月再訊

公民黨前立法會議員陳淑莊，被指在政府本年4月頒下限制最多4人聚集的命令的情況下，涉嫌與其他人在旺角酒吧聚會，陳與香港中小企食店聯盟召集人林瑞華，連同酒吧負責人被指違反「限聚令」，案件今（29日）在九龍城裁判法院提堂。被告申請毋須答辯，及押後案件以索取文件及提供法律意見，案件將於12月10日再訊。控方在庭上透露，事件只涉3被告，不會再涉其他人。

3名被告為：酒吧負責人陳偉才、公民黨前立法會議員陳淑莊，及香港中小企食店聯盟召集人林瑞華，他們共被控以4項傳票罪。陳偉才被控兩項傳票罪，分別是作為餐飲業負責人未有遵從食衛局局長指示，及營運受禁群組聚集進行的地方，陳淑莊及林瑞華則各被控一項參與受禁群組聚集。

控罪詳情指，陳偉才在本年4月2日在旺角「HANDS」酒吧未按食衛局局長指示容許某人進入，而未有先為該人量體溫及在酒吧內容許多於4人同坐一桌，並在4月3日營運「HANDS」酒吧，容許受禁群組聚集。陳淑莊及林瑞華則被控在4月3日在酒吧內參與受禁群組聚集。據了解，當時酒吧內約有十多人。

案件編號：KCS526408-526411/2020

政府因應疫情在今年3月頒下限聚令，陳淑莊被指涉期間曾違令。(詳看下圖)