Seacation｜旅遊業界籲政府重啟海上遊　稱防疫安排較酒店更嚴謹

本港新冠肺炎持續，旅遊業界在封關措施下進入冰河時期，業界人士均表示在保就業計劃完結後，將發生倒閉潮。新華旅遊於本周二（27日）首當其衝，要求全體員工12月起停薪留職。 昨日（29日）是啟德郵輪碼頭首航七周年，香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良建議，可參考新加坡及台灣的做法，盡快重開郵輪碼頭以重啟「公海遊」，又指郵輪的防疫安排比酒店更嚴謹，認為更值得推廣。 但呼吸系統專科醫生梁子超認為，海上遊應待疫情受控，即10多天無本地感染個案時才推出。他指，郵輪的環境較狹窄，而且密閉空間及共用設施多，傳播病毒的風險較其他處所高。

姚柏良指，「香港作為亞洲郵輪中心，有個咁宏偉嘅碼頭，點解完全冇聲氣呢？」（資料圖片／羅國輝攝）

鄰近地區如台灣、新加坡已復航

雲頂郵輪集團（麗星郵輪母公司）於10月初曾向傳媒表示，台灣已率先於7月復航，新加坡亦將於11月重啟航線。目前兩地的航線均配合當地的措施要求，例如每艘船只容納一半或以下的乘客、新加坡5人及台灣6人一枱的限聚令、乘客須保持1米的社交距離等。船上每個房間和公共區域配備獨立的「鮮風系統」， 確保船內新鮮空氣不交叉。

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香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良指，除了台灣及新加坡外，甚至日本亦準備重啟航線，「香港作為亞洲郵輪中心，有個咁宏偉嘅碼頭，點解完全冇聲氣呢？」他早前曾向郵輪公司了解及溝通，認為其疫下營運的經驗值得借鑒，例如開辦3日2夜的「Seacation」海上遊，「喺南中國海兜兩個圈」，認為旅行社現時能提供該類型的旅遊產品，「起碼唔使等死，有多少少嘢可以做。」

郵輪防疫安排比酒店Staycation更嚴謹

問到今年初日本「鑽石公主號」事件，多人困於船上染疫，會否讓港人不接受海上遊。姚柏良表示，因當地政府的問題才讓不幸的事件發生，認為市民普遍對郵輪存在誤解。他解釋，郵輪的防疫安排比酒店更嚴謹，例如遊客上船前亦須進行核酸檢測，船員從外地登船工作前，甚至經歷一共4次檢測。相反，酒店Staycation的住客則無須檢測，指「郵輪更值得開放！」

姚透露，本周二（27日）與旅遊事務署開會，提議重啟郵輪碼頭以恢復海上遊，並討論如何確保復航後的安全，並得悉政府亦正與郵輪公司商討。但他建議政府應盡快提出復航的條件，讓業界及郵輪公司預留足夠時間準備，如推廣旅遊產品、為船員安排隔離及檢測等。他亦透露，預料最快在今年聖誕節或新年能重新啟航。

梁子超︰10多天無本地個案才可復航

但專家卻不認同郵輪重啟的建議。呼吸系統專科醫生梁子超表示，郵輪的環境較狹窄，而且密閉空間及共用設施多，空氣難以在短時間內稀釋，傳播病毒的風險較其他處所高。一旦人流密集，即使船上做好各種防疫措施，亦始終難控制所有風險。

梁認為，海上遊應待疫情受控，即10多天無本地感染個案時才推出，首階段只應接收本地旅客，並只在本地停泊。有關公司亦應為船員及其他員工「七日一檢」，以盡量減低船上播毒的可能性。

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