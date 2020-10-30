少年向警擲膠樽擾亂秩序罪成　官明言考慮拘禁刑罰　還柙壁屋候判

中五男學生涉嫌在旺角衝突現場向警方防線扔膠水樽，被控在公眾地方作出擾亂秩序行為。他早前否認指控，經審訊後今（30日）在西九龍少年法庭聽取裁決。裁判官彭亮廷相信警署警長供詞，認為警長能清楚認出擲樽人是被告，裁被告罪成。又指被告的行為挑戰警方及法治，明言考慮判處拘禁式刑罰，但先索取感化、更生中心、勞教中心等多份報告量刑，押後至下月20日，於沙田法院判刑，期間被告還柙壁屋。

男被告案發時年僅15歲，早前在審訊期間渡過16歲生日。他被控於去年11月2日在西洋菜南街近旺角港鐵站D3出口外，向警察防線投擲一個塑膠水樽，意圖激使他人破壞社會安寧。法庭裁定罪成後，辯方透露有意上訴。

被告案時僅15歲，但審訊期間已年滿16歲，但仍在西九龍法院的少年庭面對審訊。(資料圖片)

信警長認出被告是擲樽者

裁判官裁決時指，警署警長作供清晰流暢，亦無不合理之處，故信納其證供，即警署警長目睹有人扔膠樽，並認出被告為投擲者。雖然警方未能找到涉案膠樽，但這可能是事後有人故意收起，或者有意或無意踢去遠處。

裁判官續道，當時有路人、司機等在場，任何人向警方擲物，必然是意圖挑戰警方、有意煽動他人挑戰警方，即激使他人破壞社會安寧，遂裁定罪成。

師長稱被告非滋事分子

辯方呈上數封求情信，被告父親在信中形容兒子文靜內向，當晚誤闖危險路段，受驚下不知反應。裁判官聞言質疑其說法堅稱被告無錯，辯方及後澄清，指被告父親的意思是當晚並非明知危險仍讓兒子外出，兒子當時所為亦與平日表現有別。被告的師長則讚許被告善良有禮，非滋事分子，脾氣近年亦有改善。

官明言上訴庭強調不能側重更生

辯方稱控罪無量刑指引，案情不算太嚴重，望法庭考慮非拘禁式刑罰。惟裁判官指出，上訴庭早前就少年庭案件頒下判辭，強調不能側重被告的更生而忽視其他因素，最終決定先索取感化報告、社會服務令報告、更生中心報告、勞教中心報告及青少年罪犯評估專案小組報告，押後判刑。

案件編號：WKCC700009/2020

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