刑期覆核｜14歲男女參與理大衝突判兒童保護令　上訴庭稱須留案底

理工大學去年11月有大批示威者聚集，警方包圍大學期間，另一批處於理大外圍的示威者，在油尖旺一帶與警方爆發激烈衝突。兩名14歲男女當日在加士居道被捕，並被指與其他人一起參與非法集結，他們早前在少年法院被判接受兒童保護令12個月，不留案底。律政司認為判刑過輕，今(30日)在上訴庭提刑期覆核，並指當晚兩人被捕地點有人掟出最少39個汽油彈，若因兩童年輕或精神問題而不判監，會對公眾發放錯誤訊息，認為應改判兩人監禁。上訴庭法官聽取陳體後，撤銷兒童保護令，要二人留有案，但稱不會判兩童坐監，先替他們索取感化和社會服務令報告，判刑押後至下月13日。

涉案女童14歲10個月，男童則14歲1個月。兩人涉被控於去年11月18日，在九龍加士居道參與非法集結。

兩名14歳的男女童去年11月在理大外圍的衝突中被捕，原審官判他們兒童保護令，上訴庭今覆核刑期後，指原判太輕，認為兩童須留案底，但不會判二人坐監。（資料圖片）

男童有向示威者做手勢

律政司代表陳辭時指，原審裁判官認為兩人在案中的角度屬相對被動。惟律政司認為這裁定屬錯誤，又指兩人站在示威者的前方，並曾持雨傘保護自己和身旁的示威者。男童更向他後面的示威者做手勢，示意他們停下，故認為兩人在案中的角色屬活躍。

因年紀及精神問題輕判會發錯誤訊息

律政司代表又指，涉案現場有示威者向警員掟汽油彈和磚，其中被掟的汽油彈更有至少39個，就其規模及暴力的程度，認為應改判短期的監禁。若法庭不判監禁，亦應改判拘禁式刑罰，若因兩人的年紀和精神問題，而不判處監禁，會向社會發出錯誤的訊息。

代表兩名男女童的律師則指，原審裁判官有權就兩人在案中的角度作出裁斷，並認為二人屬相對被動。律師又指，留有案底將對兩童有負面的影響。

須留案底但明言不會判監

上訴庭3名法官經考慮後，指原審裁判官判處兒童保護令12個月，屬原則性犯錯。上訴庭判兩人非法集結罪成，留有案底，但將不會判處監禁，會先替兩人索取感化和社會服務令報告，把判刑押後至11月13日。

案件編號：CAAR3/2020

涉反修例運動近月曾作刑期覆核的案件。(詳看下圖)