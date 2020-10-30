綠置居｜單身申請者下周起可揀樓　餘逾1700伙　超配額逾3倍

綠置居2019 推售柴灣蝶翠苑和青衣青富苑，兩個項目合共3,696個單位，並於6月開始揀樓。房委會指，於下周一（11月2日）將邀請一人申請者揀樓。現時尚餘1746伙單位可供選購，較預留給一人申請者的400個配額多逾3倍。

綠置居2019 推售柴灣蝶翠苑和青衣青富苑，尚餘1746伙單位可供選購，較預留給一人申請者的400個配額多逾3倍。（資料圖片／盧翊銘攝）

房委會指，受清拆計劃影響及「家有長者優先選樓計劃」的家庭申請者已完成揀樓，其他家庭申請者亦於今日完成揀樓。下周一（11月2日）會邀請170名受公屋清拆計劃影響的一人申請者及其他一人申請者揀樓。

↓↓今期綠置居首日申請情況↓↓

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邀4.3萬人揀樓 九成甩底

根據揀樓數字，截至今日共售出1,964伙，扣除上期綠置居麗翠苑重售單位，即共有1,746伙可供一人申請者選購，較房委會為一人申請者預留的400個配額多超過3倍。根據房委會資料，若所有家庭申請者獲安排選樓後有多於400個餘下單位，該些餘下單位會全數撥歸供一人申請者選購。今期綠置居共接獲約4.8萬份申請，當中單身申請者約有1.1萬人。



截至今日，房委會共邀請逾4.3萬人揀樓，共有約3,354名申請者到場揀樓，即甩底率逾92%。