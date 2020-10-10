陳帆：未來數月將推4,700綠置居　重推租置計劃延長公屋輪候時間

運輸及房屋局局長陳帆今日（10日）撰寫網誌稱，公屋供應仍然嚴重不足，倘大規模重推租置計劃，將對公屋供應造成沉重而深遠的影響，申請者的輪候時間愈來愈長。他又說，希望在照顧低收入家庭住屋需要的同時，亦可以兼顧公屋租戶的置業訴求，當局計劃於未來數月，推售約4,700個綠置居單位及39個租置屋邨的回收單位。

2020年6月底，一般公屋申請約有155,800宗，平均輪候時間為5.5年。（資料圖片）

每年約有2.6萬公屋單位 平均輪候時間為5.5年

陳帆在網誌表示，當局收到的其中一項建議是重推租者置其屋計劃。然而，在2020年6月底，一般公屋申請約有155,800宗，平均輪候時間為5.5年，足見公屋供應仍然嚴重不足。在過去五年，平均每年約有26,000個公屋單位編配予公屋申請者，當中包括約14,000個新建單位和約12,000個回收單位。

他指出，如果大規模重推租置計劃，讓公屋租戶可選擇購買其現居的單位，公屋供應輕則會逐漸減少，重則會短時間內急劇萎縮，而結果只會令公屋申請者的輪候時間愈來愈長。他表示，絕不能輕視或低估重推租置計劃對公屋供應所帶來的影響，亦相信社會大眾難以接受輪候公屋的時間進一步延長，以致現居於不適切居所的公屋申請者更難以「上樓」。在公屋供應仍然嚴重不足的情況下，重推租置計劃會令公屋申請者感到不公。公屋是珍貴的公共資源，在現時供應緊絀的情況下，必須繼續優先把這些資源分配給有最迫切住屋需要的人士。

運輸及房屋局局長陳帆。（資料圖片／高仲明攝）

未來數月推約4,700個綠置居單位 及39個租置屋邨單位

陳帆稱，公屋租戶可選擇購買居屋或綠置居單位。房屋委員會於今年7月通過有關現有39個租置屋邨回收單位的新銷售安排，同時提供額外誘因，鼓勵這39個現有租置屋邨的租戶購買自己現正租住的單位，並容許其他合資格的綠表申請人購買這些回收單位，從而加快出售這39個現有租置屋邨剩餘未售出的單位。

運房局會繼續透過出售居屋、綠置居和39個租置屋邨回收單位，以滿足公屋租戶的置業訴求。剛結束申請的「出售居屋單位2020」提供約7,000個單位，當中四成將會預留予綠表人士（主要為公屋租戶）。當局計劃於未來數月，推售約4,700個綠置居單位及39個租置屋邨的回收單位。截至2020年9月底，當局已回收約640個租置單位，以便日後出售。