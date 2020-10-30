玫瑰崗學校就解僱教師致歉　校長停職　教局提醒學校檢視人事管理

位於灣仔司徒拔道的玫瑰崗幼稚園及私立的玫瑰崗學校（小學部），早前疑以財政為由，突然解僱部份教師，引起家長關注，最終校方道歉並撤回決定。有報道指，校方昨日（29日）召開家長會，再就事件道歉，並透露校方會成立專業顧問小組改革校政，而校長需停職，由調查小組跟進事件。 教育局今日（30日）回覆指，已就事件聯絡學校並給予意見，提醒學校須檢視人事及財政管理，加強與持份者溝通，以免影響學生學習。

玫瑰崗幼稚園及玫瑰崗學校校監何幼孫神父，就解僱老師事件引起不安致歉，並承諾本學年維持現有人手安排。（玫瑰崗校網截圖）

校方承諾本學年維持現有人手安排

玫瑰崗幼稚園及玫瑰崗學校校監何幼孫神父，在本周一（26日）透過校網發聲明，指得悉學校在上周解僱數名老師引起家長及校友關注，在審慎考慮各持份者意見後，決定撤回決定，就事件引起不安致歉，並承諾本學年維持現有人手安排。

何幼孫在聲明中透露，疫情下幼稚園部及小學部承受沉重財政壓力，但經檢討後，承諾日後若有必要重整人手，管理層會及早與教師及職員代表商討，共同訂定公平及合理機制處理人手安排。

校長停職接受調查 另會改革校政

綜合傳媒報道，該校校監昨日（29日）與家長會面，再就事件致歉，並透露校方會成立委員會調查事件，期間校長會停職留薪。另會安排校友、法律界及資深教育行政人員為學校提供建議，改革校政。

灣仔區議員楊雪盈引述玫瑰崗家長說法，指校方在10月29日的會面中，未有清晰交代學校財政狀況，令部份家長仍感擔憂。（資料圖片）

區議員楊雪盈：校方未有詳細交代財政情況 部份家長仍感擔心

一直協助該校家長跟進遊學團退款事件的灣仔區議員楊雪盈表示，據知昨日家長曾追問學校的財政情況，以及調查小組的成員名單等，但未獲校方正面回應。她直言，部份家長仍未對學校恢復信心。

教育局表示，已提醒玫瑰崗檢視學校的人事及財政管理，訂立妥善的機制及程序安排，以及加強與持份者的溝通。（資料圖片）

教育局：已提醒學校須檢視人事及財政管理

教育局發言人回覆指透露，接獲家長相關查詢後，已即時聯絡涉事學校了解詳情及給予適切意見。據悉，學校已決定撤回有關安排，並承諾本學年維持現有人手安排不變。

有報導指，早前校方突然在上課時間內解僱老師，引起部份家長強烈不滿。教育局說，已提醒學校須檢視其人事及財政管理，訂立妥善的機制及程序安排，加強與持份者的溝通，以免影響學生學習，而教育局會繼續留意事件發展，適時提供支援。