曾任美國海軍情報局　一文看清「拜登門」幕後主角Mark Simon背景

壹傳媒創辦人黎智英的私人助理Mark Simon，付款調查美國總統候選人拜登之子、亨特拜登，惹起當地選戰風波。翻查公開資料，Mark Simon為共和黨員，自2000年為黎智英工作，二人工作關係密切，共同持有公司，亦多次一同赴美，與當地政要會面。黎智英及4名壹傳媒高層於今年8月被捕，當時傳出警方正通緝身處海外的Mark Simon，或為港區國安法實施後，首名被通緝的非華裔美國人。

壹傳媒創辦人黎智英的私人助理Mark Simon早年曾於海軍情報局任潛艇分析員，他其後強調1991年離開該單位後，再沒有為美國政府工作。（路透社圖片）

警方國安處於八月時拘捕壹傳媒創辦人黎智英及四名壹傳媒高層等，當時有消息指，身處海外的Mark Simon正遭香港警方通緝。他期後接受《蘋果日報》查詢指，自己不知道已成通緝犯，當時未接獲相關通知。

父親曾任職美國中情局 Mark Simon曾為海軍情報局潛艇分析員

Mark Simon與黎智英工作關係密切，被外界視為黎的左右手。Mark Simon曾於2014年，接受《蘋果日報》及《南華早報》訪問，曾談及其身世背景。他在訪問中承認，其父親曾任職美國中情局35年，他自己則於1986年至90年代初，於海軍情報局任潛艇分析員。但1991年離開該情報單位後，未有再於美國政府部門任職。

Mark Simon屬共和黨，曾是美國共和黨的香港支部主席。他在《南華早報》專訪中透露，2000年在美國前總統喬治布殊的前文膽麥偉林（Bill McGurn）介紹下，與黎智英相識，同年開始為黎工作，一做20年。

▼8月10日警方拘捕黎智英 搜查《蘋果日報》情況▼

Mark Simon曾任壹傳媒廣告總監及動畫商務總監，但主要為黎智英的私人助理，二人關係密切。Mark Simon今年九月接受《美國之音》訪問時就形容，「我視黎智英為我的朋友，他的家人朋友也是我的家人朋友。去年我參加了四、五場黎智英出席的遊行，因為我們收到許多消息說，有人會試圖對他作出肢體行為。」

Mark Simon與黎智英及其長子黎見恩，共同持有華代投資有限公司，公司登記地址是壹傳媒大樓1樓，公司秘書為力高顧問公司。力高顧問則由黎智英與Mark Simon持有，後者自今年5月底起出任公司秘書。

曾捲黎智英向泛民秘密捐款事件 遭廉署調查

社民連前立法會議員梁國雄，曾被指涉收受黎智英捐款25萬元，沒有向立法會申報，被控公職人員行為失當罪，案件最終裁定不成立。案情透露，黎曾將款項傳予Mark Simon，由Mark Simon開出銀行本票予民主黨、公民黨、工黨及社民連。