黎智英助手Mark Simon被踢爆委託撰寫拜登兒子醜聞　深夜辭職

美國全國廣播公司（NBC）在美國總統選舉前報道，早前網上流傳一份有關美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的兒子亨特（Hunter Biden）在中國做生意的64頁文件，或涉造假，報道更指香港《蘋果日報》有份委託撰寫。香港《蘋果日報》及台灣《蘋果日報》亦分別發聲明，指並無委託無任人撰寫相關文件或報告，要求NBC盡快澄清。 壹傳媒創辦人黎智英承認其助手Mark Simon有參與，惟黎稱事先不知情。而Mark Simon在10月30日晚上，透過個人twitter上承認涉事，支付了1萬美元予撰寫人，並就事件致歉，周五（30日）深夜宣布辭職（Tonight, that is best served by my resignation getting underway）。

Mark Simon被踢爆委託撰寫拜登兒子醜聞，周五深夜在個人Twitter中宣布辭職。（路透社）

撰寫報告安全分析師身份及相片均屬偽造

NBC《How a fake persona laid the groundwork for a Hunter Biden conspiracy deluge》報道，指網上流傳一份64頁的文件，內容有關民主黨總統候選人拜登的兒子亨特在中國的生意，或由是虛假的情報機構所作。報道指該文件作者自稱為瑞士安全分析師，名為馬丁．阿斯彭（Martin Aspen），但有專家分析認為該身份屬偽造，其個人圖片為人工智能合成；其聲稱曾工作的情報公司亦表示，沒有該名字的人曾在公司工作，而公共記錄及社交媒體亦沒有該名字的人在瑞士生活。

報道稱，報告是由一間虛假的情報機構「Typhoon Investigations」所寫，最早發表該文件的其中一人是Christopher Balding，他承認有份撰寫，而馬丁．阿斯彭並不存在，解釋是考慮到風險所以使用假名。報道引述Balding所言，稱有關文件是由香港《蘋果日報》委託撰寫的，報道更引述「《蘋果日報》的發言人」證實與Balding合作處理該文件。

壹傳媒創辦人黎智英在10月30日下午，透過短片回應事件。他承認私人助手Mark Simon有參與事件，但他本人事先並不知情。

Mark Simon晚上在個人twitter上承認涉事，並就事件致歉及宣布辭職。（網上圖片）

Mark Simon認付1萬美元予撰寫人

Mark Simon晚上在個人twitter上承認涉事，並就事件致歉及宣布辭職（Tonight, that is best served by my resignation getting underway）。他形容對事件感到後悔，但重申自己很多年前已不是《蘋果日報》發言人。

香港《蘋果日報》引述Mark Simon稱，他曾經以私人身份委託Balding對報告中的相關人士進行背景調查，並曾在黎智英的私人公司中提取了1萬美元，經他的私人公司向Balding支付，作為調查的開支，並稱原本委託的目的亦只是調查，並非要發表報告。

黎智英於其Twitter中回應事件時指，Mark Simon利用黎的私人公司資金作有關研究，由於只需1萬美元，故他不需要黎的批准。

美國NBC報道《How a fake persona laid the groundwork for a Hunter Biden conspiracy deluge》。( NBC網頁截圖）

港、台《蘋果日報》發聲明劃清界線 否認委託撰寫

香港《蘋果日報》發聲明指，並無委託Christopher Balding或任何人士撰寫任何文件或報告，而NBC報道提及的64頁文件與香港《蘋果日報》無關，港蘋事先無收過任何NBC查詢，之前亦無就事件作過正式回應。

台灣《蘋果日報》聲明則批評報道內容嚴重謬誤，強調公司「從未委託任何人寫該份「文件」(documents)，或參與任何跟此一調查報告製作、撰寫有關的事情，與這份文件亳無關係」，只承認約兩個月前取得署名為Typhoon Investigations公司所寫的調查報告，惟由於兩者皆屬「極為陌生的國外來源」，為求謹慎，最終報道引用的報告內容曾重新查核，聲明批評NBC未有查證便報道，促對方盡快澄清。