黎智英助手Mark Simon被踢爆委託撰寫拜登兒子醜聞　深夜辭職

美國全國廣播公司(NBC)在美國總統選舉前報道,早前網上流傳一份有關美國民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)的兒子亨特(Hunter Biden)在中國做生意的64頁文件,或涉造假,報道更指香港《蘋果日報》有份委託撰寫。香港《蘋果日報》及台灣《蘋果日報》亦分別發聲明,指並無委託無任人撰寫相關文件或報告,要求NBC盡快澄清。 壹傳媒創辦人黎智英承認其助手Mark Simon有參與,惟黎稱事先不知情。而Mark Simon在10月30日晚上,透過個人twitter上承認涉事,支付了1萬美元予撰寫人,並就事件致歉,周五(30日)深夜宣布辭職(Tonight, that is best served by my resignation getting underway)。

Mark Simon被踢爆委託撰寫拜登兒子醜聞,周五深夜在個人Twitter中宣布辭職。(路透社)

撰寫報告安全分析師身份及相片均屬偽造

NBC《How a fake persona laid the groundwork for a Hunter Biden conspiracy deluge》報道,指網上流傳一份64頁的文件,內容有關民主黨總統候選人拜登的兒子亨特在中國的生意,或由是虛假的情報機構所作。報道指該文件作者自稱為瑞士安全分析師,名為馬丁.阿斯彭(Martin Aspen),但有專家分析認為該身份屬偽造,其個人圖片為人工智能合成;其聲稱曾工作的情報公司亦表示,沒有該名字的人曾在公司工作,而公共記錄及社交媒體亦沒有該名字的人在瑞士生活。

報道稱,報告是由一間虛假的情報機構「Typhoon Investigations」所寫,最早發表該文件的其中一人是Christopher Balding,他承認有份撰寫,而馬丁.阿斯彭並不存在,解釋是考慮到風險所以使用假名。報道引述Balding所言,稱有關文件是由香港《蘋果日報》委託撰寫的,報道更引述「《蘋果日報》的發言人」證實與Balding合作處理該文件。

壹傳媒創辦人黎智英在10月30日下午,透過短片回應事件。他承認私人助手Mark Simon有參與事件,但他本人事先並不知情。

Mark Simon晚上在個人twitter上承認涉事,並就事件致歉及宣布辭職。(網上圖片)

Mark Simon認付1萬美元予撰寫人

Mark Simon晚上在個人twitter上承認涉事,並就事件致歉及宣布辭職(Tonight, that is best served by my resignation getting underway)。他形容對事件感到後悔,但重申自己很多年前已不是《蘋果日報》發言人。

香港《蘋果日報》引述Mark Simon稱,他曾經以私人身份委託Balding對報告中的相關人士進行背景調查,並曾在黎智英的私人公司中提取了1萬美元,經他的私人公司向Balding支付,作為調查的開支,並稱原本委託的目的亦只是調查,並非要發表報告。

黎智英於其Twitter中回應事件時指,Mark Simon利用黎的私人公司資金作有關研究,由於只需1萬美元,故他不需要黎的批准。

美國NBC報道《How a fake persona laid the groundwork for a Hunter Biden conspiracy deluge》。( NBC網頁截圖)

港、台《蘋果日報》發聲明劃清界線 否認委託撰寫

香港《蘋果日報》發聲明指,並無委託Christopher Balding或任何人士撰寫任何文件或報告,而NBC報道提及的64頁文件與香港《蘋果日報》無關,港蘋事先無收過任何NBC查詢,之前亦無就事件作過正式回應。

台灣《蘋果日報》聲明則批評報道內容嚴重謬誤,強調公司「從未委託任何人寫該份「文件」(documents),或參與任何跟此一調查報告製作、撰寫有關的事情,與這份文件亳無關係」,只承認約兩個月前取得署名為Typhoon Investigations公司所寫的調查報告,惟由於兩者皆屬「極為陌生的國外來源」,為求謹慎,最終報道引用的報告內容曾重新查核,聲明批評NBC未有查證便報道,促對方盡快澄清。