居粵港人獲補助港大深圳醫院覆診　盧寵茂：料港府本月初公布細節

政府早前宣布，將為受疫情影響，未能回港覆診、居於廣東的醫管局病人，安排他們於香港大學深圳醫院覆診。 香港大學深圳醫院院長盧寵茂今(1日)於商台節目《政好星期天》表示，正與政府進行商討，料當局會於本月初公布細節，以及盡快落實預約安排。他透露，醫院會提供一條龍服務，特設專人專室診治，亦已安排手機App，便利相關病人預約登記服務，但他強調，屆時雖有香港醫生駐診，但疫情影響，香港醫生人手不足，強調內地醫生同樣專業，呼籲居粵病人勿強求由香港醫生診症。

港府將推出特別支援計劃，居粵港人可於港大深圳醫院覆診。(資料圖片)

受新型肺炎疫情影響，有部份住在內地的醫管局病人受出入境限制影響，未能如期回港覆診，港府早前公布，將開設1.38 億元的專項基金推出特別支援計劃，約2.8萬居粵港人若疫情前已預約專科或普通科門診覆診，可改於香港大學深圳醫院覆診。



盧寵茂表示，由於兩地收費模式不同，內地是每項目按政府定價收費，且大部分居民有醫保覆蓋醫療費用，居內地港人則未能適用，港府遂推出特別補貼，惠及受疫情影響的醫管局病人。

內地港人不應期望 覆診時一定由香港醫生診症



他指，行政上將有特別安排，需確認病人符合資格，亦要確保病人同意並授權將電子病歷轉交至港大深圳醫院作診症之用，院方已安排開發手機智能程式，便利相關病人。他又提到，內地港人不能同時接受計劃補助，以及使用醫療券，亦只能就已預約的專科覆診。



他續指，醫院會提供一條龍服務，特設專人專室，會安排能說粵語的醫護協助，亦有港人醫生負責診症，不過以往每日有50至60名港人醫生駐診，惟疫情所限，醫院內僅30多個醫護人員是香港居民。但他強調，醫院醫療質素符合香港水平，內地醫生亦會抱持香港的醫療理念，是經精心挑選及培訓，他有信心兩地醫生水平接近，又指內地港人不應期望，覆診時一定要由香港醫生診症。



另外，針對兩地用藥註冊差異方面，他指，內地推出特別政策，可予深圳港資醫院，向病人處方內地未批核、但本港已註冊藥物。盧又提到，不少人對內地生產藥物抱有懷疑，但他強調，內地生產及製造的藥物，品質完全有保證。

香港大學深圳醫院院長盧寵茂(資料圖片)

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