財經加零一．精華｜胡定旭承諾DNA不送內地：推港康碼需整全配套

普及社區檢測計劃（全民檢測）周二（1日）展開，逾80萬名市民參與檢測計劃，檢測採用鼻腔及咽喉混合拭子採樣，負責化驗樣本的華昇診斷中心實驗室已正式運作。《香港01》直播節目《財經加零一》邀請華昇診斷中心董事長胡定旭接受訪問，為大家分析全民檢測成效及回應有聲音質疑基因送內地的爭議。 政府稱推出全民檢測計劃，目的是想找出沒病徵患者，不過就有聲音對基因洩露個人私隱感疑慮。胡定旭接受訪問時稱完全不需擔心，他稱實驗室處理需檢測的試管時，完全不會知道檢測者的身份。他又指，若檢測結果呈陽樣本就會轉交衞生署跟進，陰性則會在高溫濃度下全數銷毀。

胡定旭稱，若檢測結果呈陽樣本就會轉交衞生署跟進，陰性則會在高溫濃度下全數銷毀。（梁鵬威攝）

胡定旭強調，檢測只會抽取RNA（核糖核酸），「我們沒有將DNA（去氧核糖核酸）抽出來，何來將DNA送其他地方呢？」被問到能否即場保證香港的DNA不會送住內地？胡定旭稱，「絕對可保證這件事」。

每日可達30萬檢測 共200、300人進行檢測工作

對於現時約80萬人參與檢測，是否不符預期？胡定旭稱，從公共衞生角度，找到一個隱形病患者都好。他解釋指，港大醫學院院長梁卓偉曾計算過，一個隱形病患者可傳染給4至5人，若以10個隱形病患者計算，10個很快就會傳給50人，當這50人再傳就會是250人，情況就會變得嚴重，故需要盡快找出隱形病患者並割斷傳染鏈。

胡定旭稱，實驗室24小時運作，現時華昇和國家隊約有2、300人工作，而整個國家隊共有600人，現時暫有三分一人協助。

胡定旭稱，現時六個氣膜實驗室每日單管可做10萬個檢測，與政府和國家隊研究後認為「三合一」比較適合大型測試，即每日可達30萬檢測量。他強調實驗室24小時運作，現時華昇和國家隊約有200、300人工作，而整個國家隊共有600人，現時暫有三分一人協助。

胡定旭：大家應拋開心中矛盾 同解決經濟、民生事項

對於有建制派提議應盡快推出「港康碼」，讓市民用以乘搭交通工具和出入商場。胡定旭指，理論上行得通，但要處理細節問題，如檢測期效是7日還是14日，市民是否每14天就要做檢測，或是自行拿樽採集樣本等，強調需要有整全配套才可做到。

胡定旭稱，大家要拋開心中矛盾，先不要談政治事件，共同解決經濟和民生問題。（梁鵬威攝）

對於現時政府和人民的互信程度低，如何可以解決？胡定旭認為早在2014年佔領運動時已經開始出現撕裂，但他稱在現在經濟環境差的情況下，「大家要拋開心中矛盾」，先不要談政治事件，應共同解決經濟和民生問題，「如果我們再不找一條路出來，我們真係自己搞死自己。」