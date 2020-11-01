旅發局「賞你遊」首團出發參觀山頂、博物館　團友：名額少好難搶

新冠肺炎疫情稍為緩和，政府早前放寬旅行團每團上限至30人。旅發局推出的「賞你遊香港」活動今日（1日）首團出發，全日共四團，飽覽文武廟、新聞博覽館、山頂等本地景點。 有旅行團團友表示，由於每間旅行只得200個名額，報名並不容易，詢問了若兩至三間旅行社才成功報名。疫情持續多月，他們形容「終於可以外出放風」。有客人指整體旅遊體驗不錯，對行程感新鮮，往後亦會考慮參加其他本地團。

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旅發局早前推出的「賞你遊香港」活動今日（1日）首團出發，全日共四團。「香港古今體驗之旅」於下午二時出發，飽覽文武廟、新聞博覽館、香港仔漁村、山頂等本地景點，旅行團亦包海洋公園萬豪酒店下午茶及有導遊全程講解。

疫情未平，旅行團亦做足防疫措遊，每位團友上車前均需量度體溫及填寫承諾書確保無病徵，旅行社亦贈送酒精搓手液予團友，團友上車後亦會隔行坐。

名額小難報名 嚴太：一見有就要報

參與本地遊的嚴太表示，恰巧購買日常用品滿800元，可以免費參加，但因名額有限，報名並不容易，因此「一見有就要報」。嚴生亦表示，由於每間旅行只得200個名額，較有名氣的旅行社如康泰旅行社，致電查詢時已表示額滿，詢問了若兩至三間旅行社才成功報名。

疫情持續多月，嚴太說過往一直是本地團的「熟客」，不時都會報團，但自疫情初期已減少外出，故今次「有得出嚟玩好開心」。她又笑言今次體驗不錯，亦是首次到新聞博覽館。嚴先生亦指從未試過在山頂觀賞維港夜景，對行程感新鮮，往後亦會考慮報其他團。

嚴生嚴太指，今次體驗不錯，亦是首次到新聞博覽館。（曾凱欣攝）

旅行團全程設導遊講解 鄭小姐：可更深入了解歷史

與友人一同參加的鍾小姐透露，因家中裝修要買傢俬，故消費滿額後可免費參加今次旅行團，以往亦從未參與過本地遊。同行的友人鄭小姐認為，整個行程安排不錯，其中新聞博覽館更設導賞員，令她覺得本地團能更深入了解歷史。她又提到，自疫情起無法離港旅遊，故認為更應支持本地團，亦正考慮再報名參加其他本地旅行團，例如新界綠色旅遊團。

旅行社望初行本地遊可帶動旅遊業氣氛

負責是次旅行團的錦倫旅運有限公司執行董事、香港旅行協會主席胡景豪說，疫情由一月底爆發至今，旅遊業「冰封」逾八個月。旅遊業受挫，旅發局斥資旅行社參與是次計劃，接待每位旅客可獲資助500元，胡景豪透露，今次旅行團成本約每位旅客300至400元，旅行社只能賺取薄利。

不過他期望，今次會是起步點，帶動整個旅遊業氣氛，最重要是希望導遊和公司員工「有工開」。他又強調，旅行社需要「三條軌一齊行」，包括內地澳門團、旅遊氣泡及配合本地遊，方能為旅行社提供生存空間。

港府早前與新加坡達成原則性協議，推行雙邊「旅遊氣泡」，胡景豪透露，曾與新加坡當地旅行社就協議討論，期望協議一但落實時可以住宿優惠等吸引旅客，但屆時旅行團不會如以往20至30人的規模，將會以細規模試行，期望可盡快帶動旅遊氣氛。

負責是次旅行團的錦倫旅運有限公司執行董事、香港旅行協會主席胡景豪期望，今次本地遊會是起步點，助帶動整個旅遊業氣氛。（曾凱欣攝）

導遊收入大減五成 望更多本地團成團

導遊馬先生亦指，以往主要客源為外地團及內地團，惟因疫情致旅遊業受挫，停工大半年。雖然政府推本地遊，但他都直言收入至少比疫情前減少五成。他又透露，現時本地旅行團集中於周末，故期望日後會有更多本地團成團。

是次活動共45個團，當中19團名額已滿，7團尚餘少量名額。市民由10月20日起至12月31日消費滿800元，即可免費換取本地遊名額1個，市民毋須自付參加。