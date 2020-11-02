旺角騷亂｜兩男認毀壞路牌及馬路　認暴動及刑毀罪候判

2016年大年初二凌晨在旺角的騷亂，再多3名男子事隔3年才被起訴，被控以暴動、縱火及刑事毀壞等罪。案件今（2日）在區域法院開審。其中一名酒保及一名學生，承認當日曾毀壞路牌及行人路等，分別承認暴動及刑事毀壞罪名，另一名涉縱火的游泳教練則不認罪。法官把認罪兩人的案件押後至11月23日判刑，以便替他們索取背景報告和待有關陳的控罪審結；期間二人需要還押監管。

3被告中兩人認罪

被告譚百熙（21歲，酒保），被控1項暴動罪及1項刑事毀壞罪，指他於2016年2月9日，在旺角豉油街參與暴動，在山東街76號門外連同他人損毀政府的一塊標誌桿，但他只認暴動罪，刑毀罪獲控方同意留在法庭檔案不再起訴。

另一認罪被告王國斌（22歲，學生），被控2項刑事毀壞罪，指他在同日在山東街76號損毀屬於香港政府的行人路和標誌桿。王承認所有控罪；

同案被告陳舜堯（30歲，游泳教練），被控1項縱火罪，指他在同日焚毀中國香港體操總會的一塊橫額，陳否認控罪須受審。

譚曾向警方擲磚

案情指，譚當日身穿黑色衣裝、頭戴橙色鴨舌帽，於案發當日清晨六時許，在旺角豉油街和花園街與其他人聚集，期間他曾在路面上撿起不同物件並再傳予其他人；其後譚走往聚集人群的前方，並向警方防線投擲1塊磚頭，此時他身後有約十人聚集，同時也有三人向前投擲物件。

譚與王等曾合力令路牌連根拔起

其後約七時許，現場片段拍攝到一名不明人士曾搖晃附近一支路牌，王前去與他短暫交談後加入一齊搖晃，又舉起手要求其他人加入。譚此時走近路牌並加入一併搖晃，最終將路牌連根拔起，三人其後將桿放在路上。兩名被告其後又在路旁用磚頭敲擊路面，令行人路損毀。

譚稱掟磚時無心傷人

警方事隔十個月和一年多，分別拘捕王及譚。譚被捕後曾向警員供稱：「阿Sir 果晚我喺旺角，見啲人掟磚我就跟住掟兩下，我無心傷人。」他又稱後因害怕警察追捕而掟磚，但磚頭只落在地上；王則稱自己「一時貪玩」，見到有人掟磚便參與，又指他只是在不知名人士要求下損毀路牌。

案件編號：DCCC 200/2019