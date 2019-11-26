【旺角騷亂】「女村長」暴動罪成囚46月　官：爭取自由非絕對權利

「佔旺女村長」畢慧芬被指參與2016年大年初二凌晨的旺角騷亂，被控兩項暴動罪名。她否認控罪受審，早前被裁定罪成。法官練錦鴻今（26日）指，每人有爭取自由民主公義的權利，但這不能凌駕他人安居樂業的權利。他又形容，先天不足的畢選擇用非法手段，以獲得同輩讚賞及爭取民主自由，是值得同情，但這不是逃避刑責的藉口，最終判囚3年10個月。

有「佔旺女村長」之稱的女被告畢慧芬，因參與2016年的旺角騷亂，被裁定暴動及縱火罪成，被判入獄3年9月。(資料圖片)

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被告判刑前欲親自求情

被告畢慧芬（24歲）被裁定於2016年2月9日，分別在旺角西洋菜南街與鼓油街交界，及豉油街與彌敦道交界參與暴動。她早前受審承認有份掘磚，而案中無證據顯示她曾直接襲擊警員。畢今表現緊張，聽取判刑後大喊「法官閣下！」盼能親自求情。

大律師郭憬憲求情望法庭採納感化官建議，判處1年6個月的感化令。他指被告的能力有如高小學生，行事未必想及後果，若藉此案向社會傳遞阻嚇訊息，效用有限。

見情況升級仍幫忙掘磚

練官引述上訴庭就楊家倫案所下的判詞，指每人有爭取自由民主公義的權利，但這不能凌駕他人安居樂業的權利，亦非破壞社會安寧、損害他人財物的抗辯理由及減刑藉口。他指畢目睹情況升級，仍留在現場幫忙掘磚，以4年6個月作量刑起點。如判處感化，會令社會誤以為街頭事件不論多暴力也可用感化令處理。

參與社運自我形象提升

他認為，畢的智力和社交能力低於常人，在學業方面以及與同學相處也不太理想，至2014年參與民主運動受到注目，自我形象得以提升。練官又指，精神與心理報告顯示畢的智力足以分辨對錯，他相信畢渴求民主自由，但同時也可能是藉此獲得在其他社團得不到的存在感與認同。

高級督察劉彪俊強調警方會竭力追究暴力事件。(林樂兒攝)

同情被告卻不能避免刑責

他形容，先天不足的畢選擇用非法手段，以獲得同輩讚賞及爭取民主自由，是值得同情，但這不是逃避刑責的藉口。練官按其背景酌情扣減8個月刑期，每罪判以3年10個月，同期執行。

重申司法機構非置喙之處

練官又表示，爭取自由民主公義不是絕對的權利，須同時尊重他人的意願及受法律約制。他稱，法庭在爭取的過程中無直接的角色，法官只按個別指控及證供，裁定該名被告有無犯法。至於法例是否不公不義，或應否執行或遵從，自有現行程序處理和修改，司法機構非置喙之處。

案件主管為有組織罪案及三合會調查科高級督察劉彪俊，他強調警方會竭力追究暴力事件。而被問及7月21日白衣人襲擊事件時，他稱不會評論近日的事件。

案件編號：DCCC570/2018