抗疫基金｜議員促善用餘額　張建宗：暫未有實數　會針對組群援助

新冠肺炎重創各行業各業，政府三輪防疫抗疫基金共批出近百項措施，總承擔金額逾1,500億。自由黨立法會議員鍾國斌今日（4日）在立法會提出口頭諮詢，了解撥款至今的承擔額和餘額，又追問政府會如何有效運用餘額。政務司司長張建宗回覆指，由於大部分措施尚未完結，故現時未有餘額實數，強調若有餘額，會針對地向組群、人士提供援助。

政務司司長張建宗回覆指，由於大部分措施尚未完結，故現時未有餘額實數。（高仲明攝）

會議中自由黨鍾國斌關注，保就業計劃將於11月完結，近日不同報導指出，有部分行業已準備結業、裁員，政府在12月起，有何措施減低「裁員潮」的殺傷力，他又追問，粵港澳恢復通關的進度。另外，批發及零售界邵家輝亦關注，如抗疫防疫基金有餘錢，會否對失業人士提供援助。



張建宗回覆時指，政府已爭分奪秒，恢復通關進度，亦得知裁員問題，強調已從多方面去復甦經濟，包括與新加坡建立旅遊氣泡。他又指，承諾防疫抗疫基金有餘錢，會針對地向組群、人士提供援助，惟現時僅得27個項目完結，仍有70多個項目進行中，故暫未有餘額數目。

自由黨鍾國斌關注，自12月起，政府有何措施減低「裁員潮」的殺傷力。（高仲明攝）

而飲食界議員張宇人則指，中式夜總會、酒吧、卡啦OK在疫情間停業多日，若飲食業界抗疫基金有餘錢，期望可撥給相關業界。張建宗表示，高度關心飲食業界面對的困難，惟現時「條數未知有冇錢剩」，強調會善用餘額。