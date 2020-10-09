抗疫基金3.0｜註冊體育教練一筆過補助金和戲院資助計劃接受申請

康文署今天（9日）表示，政府第三輪「防疫抗疫基金」再次推出「向註冊體育教練提供一筆過補助金」計劃，今日開始接受申請，為每名合資格的註冊體育教練提供一筆過5,000元補助。 「防疫抗疫基金」的電影院資助計劃亦由今天起接受申請。

第三輪「防疫抗疫基金」下推出「向註冊體育教練提供一筆過補助金」計劃。（資料圖片／盧翊銘攝）

「向註冊體育教練提供一筆過補助金」今起申請至11月30日截止

康文署公布，政府第三輪「防疫抗疫基金」再次推出「向註冊體育教練提供一筆過補助金」計劃，今日開始接受申請，為每名合資格的註冊體育教練提供一筆過5,000元補助。

康文署表示，當局在七月中旬收緊社交距離措施，康文署大部分設施從7月15日起暫時關閉，至9月中起才逐步重開，以致大部分在康文署場地的體育訓練工作再次停止，尤其是在暑假旺季進行的私人教授活動。補助金計劃旨在進一步為合資格註冊體育教練提供即時的財政紓困。



在去年4月1日至本年9月30日，有從事教練工作的體育總會或認可體育機構註冊教練均符合申請資格。合資格的註冊體育教練可向康文署轄下的體育資助辦事處遞交申請，截止申請日期為11月30日，辦事處收到填妥的申請表格及相關文件，將於約兩個月後分批發放補助金。

第三輪「防疫抗疫基金」下推出電影院資助計劃。（資料圖片／鄧詠中攝）

電影院資助計劃由今日起至10月20日接受申請

另外，第三輪「防疫抗疫基金」下的電影院資助計劃由今日起至10月20日接受申請。計劃將向在本年7月份內有商業營運、持公共娛樂場所牌照的現有電影院提供一筆過資助，資助款額為每所電影院每塊銀幕5萬元，每條院線最多可獲150萬元的資助。