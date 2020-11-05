以試鏡為名誘女子作拳擊示範　文員認乘機非禮4人　認罪候判

文員涉在網上登廣告招募女演員，並先後相約4女在公園「試鏡」，藉詞作拳擊示範，觸碰她們的胸、腹及私處等部位。其中一名女事主事後從網上得知文員藉詞非禮報警。他被捕後曾自稱是柔術及跆拳道教練，又稱是一名製作公司東主的商業夥伴，惟警方查證發現，文員並非教練，只是上過相關的課程，他提及東主亦只稱是相識。文員今(5日)在沙田法院承認4項非禮罪，裁判官把案押後至11月19日判刑，以候被告的心理及背景報告。

4名女事主17至30歲

被告梁輝武（33歲，物業管理公司文員）承認今年4月21日至5月9日期間，在沙田公園空地，及源禾路體育館外，非禮4名17至30歲的女子。

被告梁輝武被捕後曾稱是柔術及跆拳道教練，警方調查後發現他原來只是上過柔術的基礎課程，及在工聯會上過相關課程。(資料圖片)

藉詞示範觸碰女方身體

控方案情指，被告今年3月於fb刊登廣告招募女演員。女事主A看廣告後聯絡到被告，被告約她在沙田公園試鏡，又稱要拍一套以末日為題的電影，並相約試鏡。被告在沙田與A面後，又稱要拍一套與拳擊有關的電影，並以拳擊示範為名，緊緊擁著A，並碰到她的胸部、腹部及私處。A感到厭惡，嘗試避開卻不果，更問A平時可否和她做運動。

向警自稱跆拳道教練

其他3名事主亦透過fb廣告後聯絡上被告，被告約她們試鏡時，亦有作出非禮行為，有女事主期間覺被告的陽具曾有反應，被告又曾向事主稱，要招募女演員拍浪漫電影，更問一名事主：「如果錫，會唔會覺得唔舒服？」又要求事主吻他，但事主拒絕。亦有事主期間發現不對勁，暗發短訊著友人致電她從而乘機脫身。

事主們後來從社交網頁看到被告疑非禮女生後報警。

只曾上過柔術的基礎課程

警方接報後拘捕被告，被告警誡下稱他是一製作公司東主的商業夥伴，又認曾與4名女子接觸，並自稱是柔術及跆拳道教練。

警方往找被告提及的製作公司東主查證，東主稱與被告相識，但非商業夥伴關係，亦沒有叫過被告招募女演員。此外，警方又發現被告只曾在工聯會學跆拳道，及上過柔術基礎課程，並沒有教練資格。跆拳道教練亦指，教練是不會與異性學員單獨上課。

辯方求情時透過律師向各事主致歉，又指案中無顯示事主受到不能磨滅的創傷，要求法庭輕判。

案件編號：STCC1147/2020