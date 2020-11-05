DSE 2021｜127間內地高校免試招收港生　明年3月起接受報名

距離2021年文憑試開考尚餘5個多月，教育局今日表示，國家教育部公布了2021/22學年，內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃的安排，而下月將有網上博覽公布詳情。明年將有127間內地高校接受香港文憑試學生報讀，比去年多了5間，分布內地逾20個省、直轄市及自治區。有意報讀內地高校的港生，可於明年3月1日至20日報名。

內地院校免試招收2021/22學年文憑試收生計劃將於明年3月接受報名，除了清華、北大等知名學府，明年新增多5間內地院校參與計劃。（資料圖片）

參與計劃的內地高等院校，會按文憑試成績擇優錄取香港學生，即港生毋須應考內地聯招試已可報讀，而參加「2021/22學年文憑試收生計劃」的內地院校數目，比去年多了5間，至127間。除了新加入計劃的東北師範大學、福建醫科大學、湖南工業大學、海南師範大學及西安電子科技大學外，北京大學、清華大學、復旦大學等知名院校亦繼續參與。

本港每間中學會有8個校長推薦名額，被推薦學生只要中英數及通識四個核心科分數總和不低於10分，且每科分數不低於兩分者便會獲取錄。

明年3月接受報名 7月底公布錄取結果



是次計劃將於2021年3月1日至20日接受報名，學生須在3月31日前登入網站查閱及確認報名資格審核結果，並在4月23日前交報名費，內地院校之後會聯絡學生安排面試，錄取名單將在2021年7月底公布。

於指定內地院校修讀學士學位課程的合資格香港學生，可申請內地大學升學資助計劃下的經入息審查資助或免入息審查資助，申請詳情將於明年中公布。

下月辦網上博覽公布更多詳情



有興趣了解詳情的師生及家長，可參與下月5至11日的「2021/22學年內地高等教育展（網上博覽）」。教育局表示，會繼續與內地商討，邀請更多內地知名學府參與計劃，為學生提供更多元的升學途徑。