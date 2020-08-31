內地高校逾1300名研究生被清退　有學生讀博士課程15年未畢業

近日，西安電子科技大學研究生院發布「關於對部分超期博士研究生作出退學處理的公示」，並附有33名未聯繫到的擬作退學處理的博士生名單，引起關注。 內媒指目前已有近30多所高校公示清退超過1300名碩博研究生，原因涉及「已超最長學習年限」、「未報到入讀」、「申請退學」等多個方面。

西安電子科技大學研究生院發布「關於對部分超期博士研究生作出退學處理的公示」，引起關注。 （網絡圖片）

西安電子科技大學研究生院8月21日發布的公示附有33名未聯繫到的擬作退學處理的博士生名單。公示顯示，這些博士研究生的入學時間在2005年至2008年，均屬超過最長學習年限的博士研究生，被清退的博士生中最長的就讀時間長達十五年。

早在西安電子科技大學發布公示之前，就已經有多所高校清退包括博士生在內的研究生。例如在7月10日，北京交通大學經濟管理學院發布《關於處理超過最長學習年限博士生學籍的通知》，對於超過全日制博士（含本科畢業生直接攻讀博士學位研究生）最長學習年限的59名博士生，將就其學籍作出分類處理。

7月12日，畢業生在上海交通大學2020年畢業典禮上參加博士學位授予儀式。（新華社）

6月28日，上海師範大學發布公告，對125名超過學校規定學習期限不能畢業的研究生作出退學處理。吉林大學早前也有超過20個學院發布公告，指超期研究生超過100人，但對於正在積極準備論文答辯的超期研究生，可以給予答辯機會，最後答辯截止時間為2020年12月31日，超期不能答辯的研究生將按退學處理。

網民熱議：

「有點狠啊。」

「考上研就上岸了？你想太多了。」

「那混日子的老師們麻煩也清退下。」

「換個喜歡的城市，換個喜歡的專業。」

「寬進嚴出好。」

「15年，根本不在讀書的。」

（綜合報道）