工程師向警擲垃圾桶罪成　官指無悔意且不能姑息襲警行為　囚3月

年輕工程師去年10月1日從荃豐中心行人天橋將垃圾桶蓋擲向在路面的警員，因而被控襲警，早前受審後被裁定罪成。辯方今（6日）於西九龍法院求情指背景報告極為良好，案中無人受傷，望法庭輕判，考慮社會服務令或緩刑。惟裁判官劉淑嫻指被告無悔意，強調不能縱容襲警行為，判處即時入獄3個月。被告獲准保釋等候上訴。

被告梁文輝（24歲）被控去年10月1日在荃灣荃豐中心天橋上襲擊偵緝男警員賴信安。他罪成後還柙了14天，今被判囚後獲准保釋以候上訴，但須交出旅遊證件，期間不得離港。

求情指父病情催嚴重

辯方求情指背景報告極為良好，感化官認同他對家庭的貢獻，師長讚他品學兼優、品性純良。辯方又指其留醫精神病院舍的父親病況愈來愈嚴重，被告是家中經濟支柱。此案以《警隊條例》提控，刑責較輕，事件中無人受傷，望法庭輕判，考慮社會服務令及緩刑。

官指姑息行為會打擊警隊士氣

劉官指被告無悔意，且社會服務令未能反映案件嚴重性。她又提到被告的頭、面受傷，是被捕掙扎時自招而來。雖然被告過往無案底、品格良好，但控罪嚴重，法庭不會姑息襲警行為，否則會打擊警隊士氣，最終判囚3個月。

匿名申請無陳辭拒批辯方訟費

辯方指控方提出匿名令致聆訊延誤，就此申索訟費。裁判官聽過雙方陳詞後，同意涉案警員的姓名早在首次提堂時披露，之後再申請匿名並無意義。不過她認為，控辯雙方沒有就匿名令作正式陳辭，沒有影響審訊，故拒絕向辯方批出訟費。

案件編號：WKCC735/2020