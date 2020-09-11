設計師涉用傘襲警及藏噴漆　罪成囚5個半月　官稱以港為家須守法

有網民於去11月2日發起中環集會，22歲設計師涉用雨傘襲擊高級督察頭部，兼管有2罐噴漆，被控襲警及管有物品意圖損壞財產，經審訊後，他今（11日）被裁定兩罪罪成。裁判官認為被告有意圖用噴漆進行塗鴉，斥他自私、不顧公共秩序，部分字句充滿仇恨、渲染暴力，破壞及分化香港，又著被告反省，若他仍以香港為家，日後必要守法，判被告判囚5個半月。

被告張俊文（22歲）被控於去年11月2日在中環砵典乍街襲擊高級督察韋鑑洸，兼管有2罐噴漆，意圖損壞財產。

示威案量曾增加起刑點

裁判官鄭紀航判刑時引述水樽襲警案例指，該案雖然判監禁4周，但現時示威者襲警的事件數量增多，事件愈趨嚴重，認為判監4周阻嚇力不足，並以50日監禁為量刑起點。

認為被告沒有悔意

至於被告管有2罐噴漆一罪，鄭官指當時中環一帶，有人堵路、破壞店舖、塗鴉等，被告有意圖用噴漆進行塗鴉。鄭官斥被告自私、不顧公共秩序，令井井有條的街道塗鴉處處，需要政府及義工花費資源修復，部份字句充滿仇恨、渲染暴力，破壞及分化香港，案件嚴重，而被告沒有悔意。

鄭官就兩罪判他即時監禁，在判刑後，他勸勉被告要自我反省，洗心革面，若他仍以香港為家，日後必要守法。

官不信被告當日無參加集會

鄭官在裁決時，信納警員的證供，並認為被告自辯時大話連篇、前言不對後語，不相信他當日沒參加集會，雖然被告聲稱當時只想盡快返家，卻用了6個小時也未能返家，不相信他的說法。同時被告全黑打扮，屬暴力示威者裝束，認為他有機會便會用噴漆塗鴉地板、指示牌等。

案件編號：ESCC2460/2019