新冠肺炎｜零售業重挫　廠商會：通關才有突破　要說服內地人來港

本港新冠肺炎疫情持續，連月打擊旅遊及零售行業。立法會批發及零售界議員邵家輝今（7日）今早在商台節目表示，本港零售業市道已連跌20個月，現時的跌幅約為三成多，正因失去內地及外地客源。中華廠商聯合會行政總裁楊立門認為，兩地通關才能令市道有大突破，政府要決斷說服內地人來港。

立法會批發及零售界議員邵家輝。（資料圖片／高仲明攝）

立法會批發及零售界議員邵家輝稱，受去年社會事件及今年的疫情影響，本港零售業市道已連跌20個月，形容情況不容樂觀。政府及市場鼓吹本地消費，現時的市道跌幅收窄，約為三成多。他解釋，香港的市場，本地客源收入佔三分二；外地及內地客源收入三分一，其中內地佔八成，正正就是跌幅所在。他認為政府重新開關便可帶動零售業上升。中華廠商聯合會行政總裁楊立門表示，零售及飲食行業依靠內地，兩地通關才能令市道有大突破，政府要採取手段，決斷說服內地人來港。

楊立門稱，政府應使快速檢測更便利，認為廠家不可能為來港檢疫14天。邵家輝則說，檢對員工及客戶而言是保障，而大規模驗是開關的指標之一。他形容本港的情況「太自由」，檢測及健康碼均非強制性，或致成效「半桶水」，他認為政府面對危急情況時應作出平衡。

中華廠商聯合會行政總裁楊立門。（資料圖片／羅君豪攝）

邵家輝稱，保就業計劃在本月完結，估計有人會被裁員。楊立門說，宏觀環球的保就險措施均不止實行半年，預料未來數月將有大型結業及失業潮， 失業率或升至沙士的水平，建議政府支撐部份企業。談及聖誕節市道，邵家輝表示，如屆時不能通關，也補救不到零售跌幅，尤其珠寶首飾、鐘表、藥品等主要依靠內地遊客，受影響較深。

談及美國總統大選，楊立門表示，近年發生中美貿易戰，美方增加關稅，費用最終可能轉嫁予買家；他希望當地會選一個願意和中國對話，並尊重雙方經貿關係的總統，減低貿易的不確定性。而邵家輝稱，會尊重當地選民的選擇。