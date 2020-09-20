新冠肺炎｜市道復甦？　鬧市現人潮、戲院滿座　市民：太耐無出去

本港第三波新冠肺炎疫情有所緩和，酒吧、娛樂場所等設施於上周五（18日）獲准重開，雖然自由行旅客仍未能來港購物，但尖沙嘴今日（20日）已重現人潮，不少市民外出「報復式消費」，有的一家大細，有的相約朋友，到傳統旺區吃喝玩樂。 有市民透露，今日準備到久違了的戲院看電影，其中尖沙嘴K11 MUSEA戲院的中午場已爆滿；有學生亦笑言，疫情下學校停課，反而增加了消費開支，更把握機會趁周末連續兩日外出玩樂；更有市民坦言，目前街上人流適中「行得幾舒服」，而商場的為刺激消費推優惠，自己花約3,000多元購買名牌銀包後，獲商場派發消費券。

尖沙嘴DONKI、K11購物中心、海港城今日的人流逐漸恢復，中午過後街道上及商場均人山人海。（張浩維攝）

學生︰家長不禁止外出 變相增加消費

政府陸續放寬社交距離措施，旺區食肆、商戶市道漸見起色。記者今午於尖沙嘴傳統旺區觀察，區內多個大型商場，包括K11購物中心、海港城，以及「思鄉」港人購買日本產品熱點DONKI、今日人流明顯逐漸恢復。

中午過後，尖沙嘴街道上及商場均人山人海，海港城觀景台長期有逾20名市民駐足，以維港背景拍照留念。至於廣東道亦一度出現，排隊到海港城停車場泊車的車龍；至於商場內的食肆亦稱，入座率至少達七至八成。

中學生梁同學，今日獲多名好友陪同，到尖沙嘴慶祝14歲生日。其同行友人金同學表示，街上人流雖比以往旅客迫爆時不算多，但地鐵站卻已人來人往，而原定計劃光顧的餐廳亦因大排長龍，故改到K11另一食肆吃飯，「冇book位，陣間睇下有咩食，本來諗好食西餐，但太多人就冇去。」

她續指，因近日很多品牌均推出折扣優惠，打算在飯後到海港城購買衣服，並計劃明日再到戲院看電影。她坦言，疫情下學校停課，反而令消費開支增加，「疫情可能使多咗，唔使返學嘛，爹哋媽咪又唔會唔畀（佢哋）出街，多咗出街就多咗洗錢。」

金同學（左）為梁同學（右）慶生，指今日地鐵站人來人往，原定計劃光顧的餐廳亦須排隊。（歐陽德浩攝）

因自由行旅客未恢復 市民︰行得幾舒服

唐太在丈夫的陪同下到海港城購物，唐太指，目前自由行旅客未恢復，海港城的人流不算多，反而覺得「行得幾舒服」。她說，今日購買一個約3千多元的CHANEL錢包後，獲商場派發消費券，她坦言難抵誘惑，下次會再到海港城購物。被問到會否擔心外出時，有機會受到感染，她指「都唔擔心得咁多，返工都要出街啦。」

K11 MUSEA​戲院中午場滿座

而余小姐獨自一人到K11 MUSEA內的戲院看電影，她坦言，因近日疫情穩定才外出行街，觀察到商場的人流增加不少，而戲院中午場次更已滿座。「戲院我睇早場，我睇完就多咗人入去，我見到都應該係full house(滿座)。」

她續指，經濟能否復蘇視乎港人是否願意配合，遵守社交距離。她認為派錢未必百分百能刺激經濟，「你不停問政府攞都唔係解決方法，政府派唔得幾多次，玩完開心完一次就byebye。」她建議只派錢給有需要的基層人士，讓他們能如常生活，而派錢對高消費品的幫助不大。

記者透過網上購票系統，查看不同院綫的多間戲院包括英皇戲院、MCL、UA等，今晚7時至9時的售票情況。多套電影如「天能」、「我在時間盡頭等你」及「花木蘭」等，均已售出大部份門票，僅剩下銀幕最前排座位尚有空缺。

市民︰觀察到物價較去年平兩成

市民尚未能外出旅遊，不少人轉戰日式商店一解「思鄉情」。尖沙嘴DONKI分店，下午人流雖不算多，但不少市民「流水式」挽著戰利品離開。家長李先生指，平日需工作，而子女需溫書，活動範圍僅在家中附近的商場，故較少到尖沙嘴購物。他觀察到物價似乎較去年便宜兩成左右，但不會刻意「報復式」購物消費。李小姐亦到DONKI購物，她說，因近日確診個案減少，才有信心恢復外出，更稱海港城上周的人潮洶湧，不少市民外出購物及吃飯，認為「可能啲人谷得太耐冇得出去。」

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼