螞蟻上市｜陳家強：新要求增營運成本　監管機構煞停上市保護股民

螞蟻集團日前煞停上市，令本港一眾股民大失預算。財經事務及庫務局前局長、香港科技大學工商管理學院兼任教授陳家強今（7日）早在商台節目表示，內地監管機構實施新的監管要求，令集團營運成本增加，利益減少，認為監管機構取消其上市是為了保護小股東，形容「做得好」。他又稱讚，本港對於金融市場IPO（新股上市）的監管穩健，上市規則清晰，但強調新經濟或科技股存在潛在風險，建議投資者分散投資。

內地的監管機構水平高， 思維願意創新

螞蟻集團暫緩上市，陳家強笑言自己是局外人，沒有內幕。他相信內地監管機構實施新的監管要求，令集團營運成本增加，利益減少，認為監管機構取消其上市是為了保護小股東，形容「做得好」。他續說，內地的監管機構水平高， 思維願意創新，改變監管要求並非無理由。

他又稱讚，本港對於金融市場IPO的監管穩健，亦不算太保守，上市規則清晰。然而，新經濟或科技股「無人會估到點行」，難以計算其股價，故存在潛在風險。他建議投資者小心，應分散投資及切勿跟風。

談到本港零售業市道，陳家強稱，早已知道疫情對全球的經濟影響大而長，形容困難一波接一波。他認為，香港整體經濟並非太差，政府應針對部份處境最艱難的行業，尤其依靠旅客的行業提供支援。

香港「問題唔係無錢、無人，而係無思維」

在科技發展方面，陳家強認為香港「問題唔係無錢、無人，而係無思維」。他指出，香港人要克服保守， 將研究和生產結合。他又建議企業培養科技人才融入大灣區，如大企業如能帶頭，付合理價錢讓年輕人北上工作，效果則更佳。他稱，大灣區短期內的待遇雖不及香港，但科技行業的薪金已高於香港，相信將來的薪金會進一步增加。政府亦應採取實質行動協助香港企業進軍內地市場，改變營銷及管理文化，迎合當地。

料特朗普敗選 美國左右翼人士會繼續撕裂

談到美國大選，陳家強直斥總統特朗普這數年「無品無德，做得好差」，又指美國的防疫表現最差。他認為民主黨候選人拜登做事及說話較為有理有節，選票形勢佔優，預料拜登會勝選，然而特朗普仍獲得四成多選票，陳估計他即使落選也不會甘心消失於政場，而當地的左右翼派別人士會繼續撕裂。