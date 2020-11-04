螞蟻煞停上市　滙豐退款不包括孖展息手續費　渣打今退款

螞蟻集團（原上市編號：6688）煞停上市，銀行陸續公布退款安排，當中有銀行更宣布透過該行認購螞蟻之客戶的全部新股貸款利息。

滙豐：退款扣除截至11月3日的孖展相關利息和手續費

滙豐發言人表示，滙豐客戶申請螞蟻集團上市招股不獲接納部份的款項將於今日退回，而原獲得分配股份的款項將於11月6日安排退回，客戶如早前申請了新股認購貸款，退款將會扣除截至11月3日的相關利息和手續費，而經數碼渠道遞交申請的客戶早前已獲豁免手續費。

滙豐早前表示，螞蟻集團IPO認購反應非常熱烈，接獲的申請宗數及IPO貸款均為該行最高紀錄，截至10月29日晚，累計接獲1,500億元的IPO貸款申請，當中超過96%經由數碼渠道進行，每名客戶平均認購約300手。按此推算，即每名客戶平均涉資120萬元，以九成孖展及最低0.48%息率計算，料六天孖展息僅86元。

信銀分兩次退款

中信銀行（國際）表示，就螞蟻集團的新股認購申請，並未有提供孖展融資服務。有關螞蟻集團新股認購之退款安排，該行將按螞蟻集團的公告分兩批進行：不獲接納申請部分的金額將於今天（11月4日）退回，其餘認購部分的金額將於11月6日退回客戶的戶口。就此突發情況，該行特別豁免是次新股認購手續費，並將於11月6日退回給相關客戶。

大新以先收後退回方式處理孖展息

大新銀行（2356）表示，有關螞蟻集團暫緩上市，考慮到今次事件對客戶的影響，該行宣布向透過該行證券服務認購該新股的客戶全數退回有關的新股認購貸款利息及認購手續費。有關費用將以先收後回方式處理。

中銀香港分兩次退款

中銀香港（2388）向客戶發短訊，指退款預計分兩批進行，不獲接納申請部分的金額將於2020年11月4日退回客戶的結算賬戶內，其餘認購部分的金額將於2020年11月6日退回客戶的結算賬戶。

渣打今退還獲接納及不獲接納申請的款項和認購費

渣打銀行表示，為了方便所有經該行申請的個人客戶，有關申請款項（包括獲接納申請及不獲接納申請部分），以及該行收取的港幣100元申請認購費用，均會於今天內退回到客戶戶口。

招商永隆銀行豁免孖展息

招商永隆銀行表示，已豁免透過電子渠道認購新股手續費外，考慮今次招股對客戶之影響，決定豁免透過該行認購螞蟻集團之客戶的全部新股貸款利息。相關的認購新股貸款利息之退還安排，該行將稍後於網站及「一點通」手機App公布。