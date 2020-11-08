DONKI驚安之殿堂｜將軍澳店周三開業　居民憂24小時營業噪音嚴重

日本連鎖超市「驚安之殿堂」（DON DON DONKI）的將軍澳分店，將在周三（11日）開幕，並會24小時營業。有不少當區居民表示很興奮，認為以後購物更方便，毋須再到外區。 不過，有住戶指由於附近主要是中低密度住宅，若DONKI 24小時營業，擔心有噪音或光污染問題，甚至令現時的違泊問題更嚴重。當區區議員亦指，據他了解，Monterey的商場私家車車位只得數十個，呼籲市民最好用交通工具前來，而住在附近的居民亦可選擇步行。

DONKI將軍澳分店位於將軍澳澳南海岸Monterey Place商場1樓，將於11月11日開幕。（王潔恩攝）

DONKI將軍澳分店位於將軍澳澳南海岸Monterey Place商場1樓，屬於本港第五間分店。現場所見，商場附近主要是中低密度住宅，除了Monterey外，亦有海翩匯、海天晉等，大部份只得十數層。

商場附近主要是中低密度住宅，有大廈只得十數層。（王潔恩攝）

有居民擔心噪音、光污染

不過，有部份住戶坦言擔心24小時營業的店舖帶來問題。Monterey住戶胡先生指，區內設置大型超級市場可惠及當區居民。但若DONKI24小時營業，擔心時間或會太長，甚至做成噪音或光污染問題，加上附近住宅密度較低，噪音可能更「應聲」，「可能對面屋苑會見到招牌⋯而依區比較靜，開24小時的話，相信會吸引外區人士過嚟買酒。」

胡先生又指，該區時租車位不足，每到周末，違泊問題便很嚴重，「經常阻塞車輛出入，例如小巴等。」他建議，倘開幕後商場人流不多，DONKI可開放至晚上10時至11時。

有不少居民表示，對DONKI開張的消息很興奮，坦言已經「等咗好耐」，不用再到其他的地方的DONKI購物，而24小時營業亦很方便，他們又指現址較空曠，不認為有噪音問題，「去超級市場買嘢會有幾大噪音啊？」

有居民指出，該區時租車位不足，每到周末，違泊問題便很嚴重。（王潔恩攝）

區議員：商場車位得數十個

當區區議員黎煒棠表示，據他了解，Monterey的商場私家車車位只得數十個，而附近有商場仍未開幕，擔心DONKI開幕後，會吸引大量外來人士到訪，加劇違泊問題，加上作為將軍澳區第一間DONKI，憂慮會吸引更多人到訪該區，故呼籲市民最好用交通工具前來，而住在附近的居民亦可選擇步行。

他又指，附近主要為中低密度的社區，而DONKI24小時營業，加上附近亦有不少售賣酒精飲品的地方，擔心附近會多人流連。