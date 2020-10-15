直擊DONKI中環分店開幕　新店設3元特價區　放工時間人頭湧湧

本港新冠肺炎持續，零售業生意額大受打擊，但與此同時，日式超級市場驚安之殿堂（DON DON DONKI）卻不斷擴張，中環分店更於今日（15日）正式開張，為第4間位於香港的分店。 開張首日，店內外均人頭湧湧，有市民不滿人流過多，又指DONKI的背景音樂帶來日本的感覺，「首歌令我好似去咗日本。」亦有一家大小前來購物的市民指，沒想到店舖的人流如此誇張，故在選購後急忙離開，

不少居於附近或下班的市民專程光顧，職員需以分流的形式，讓顧客逐批進入店舖。（李澤彤攝）

驚安之殿堂（DON DON DONKI）中環分店今早10時正式開幕，營業時間為24小時，是繼尖沙嘴、荃灣、銅鑼灣後，在香港的第4間分店。新店樓高兩層，位於鬧市中心，鄰近蘭桂坊及中環街市。

新店今日下午5時人頭湧湧，更安排人偶在店外與顧客合照。不少居於附近或下班的市民專程光顧，職員需以分流的形式，讓顧客逐批進入店舖。而新店設有3元、5元、15元等特價區，包括文具、碗碟等，吸引大批市民搶購。

DONKI中環分店開張首日人頭湧湧，職員更安排人偶在店外與顧客合照。（李澤彤攝）

顧客：早知去銅鑼灣分店

其中，林小姐表示花費500元購買雞肉與壽司，更指雞胸肉一盒30多元，非常便宜。但她不滿人流過多，空氣不流通有點焗，指下次會選擇較夜的時間前來，「唔開心好後悔囉，早知去銅鑼灣！好多人！」她亦笑指，DONKI的背景音樂帶來日本的感覺，「首歌令我好似去咗日本。」

家住中環的劉先生表示，得悉DONKI首日開張，專程與妻子及兩名女兒購物，花費100多元購買了零食及飲品。他指，沒想到店舖的人流如此誇張，故在選購後急忙離開，但以後仍會再來購物。劉小朋友更在一旁高呼「最鍾意食糖」，回家後會立刻打開零食。

新店設有3元、5元、15元等特價區，包括文具、碗碟等，吸引大批市民搶購。（李澤彤攝）

+ 3 + 3 + 3

學生：行DONKI當去日本

同樣家住中環，年約12歲的蘇同學及黃同學，與母親一同前來購物。她們指，日本DONKI的種類較多，甚至有售賣珠寶及手錶。但黃同學指，現時疫情下不能到日本旅行，「當係日本啦，冇得去嘛。」提到店內大部份是成人，行走時會否感到不適，她們開玩笑說，「會撞返佢，撞死佢哋。」