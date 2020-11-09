無業男售電槍聲稱一分鐘可殺警　惟買家卻是臥底警　認罪囚32月

無業男聲稱欠下數十萬卡數，去年10月在Facebook 上兜售警棍、電槍等以解財困，銷售時更稱其電槍可發電力400萬伏特、「傳聞警察一分鐘可以瓜」等，惟其買家卻是一名臥底探員。無業男今（9日）在區域法院承認一項無牌經營槍械和一項管有違禁武器罪，求情時稱他只是一名商人，他作的貨品陳述只是想加強商品的吸引力。法官姚勳智直言案件嚴重，加上去年發生的社會事件，若其武器落入不法之徒手上，可令其他人受到嚴重傷害，故判被告監禁32個月。

被告趙梓烽（31歲，無業）被控一項無牌經營槍械罪，指他於2019年10月25日至11月1日，以生意或業務模式無牌經營12支電槍。他另被控兩條管有違禁武器罪，指他在11月1日分別在石硤尾龍珠街大坑東邨2號遊樂場，和花園街112號地下天天遊戲機中心，管有21支和5支重力操作鋼棒（又稱伸縮警棍）。他承認經營電槍和管有21支警棍，餘下一項管有違禁武器罪則獲控方同意留法庭存檔但不再起訴。

警作網絡巡邏發現「裝修棒」帖文

控方案情指，去年10月25日姓梁警員作網絡巡邏時，發現有人在Facebook 上兜售伸縮警棍，並附上圖片和描述為「裝修棒$250」；帖文上亦留有被告的聯絡電話。

被告趙梓烽在區域法院認罪，被判入獄32月。(資料圖片)

聲稱其電槍有400萬伏特

梁遂以WhatsApp 與被告洽談，被告透露他還有電槍出售，又向梁推銷稱「手足使用伸縮棒打中國銀行」，又指其電槍：「一電即暈十分鐘」、「瞬間電力400萬伏特」、「可以電暈一隻牛」、「傳聞警察一分鐘可以瓜」、「誰有勇氣去電警察」、「有機會上頭條」等。梁最終被告同意以12,400 元將20支警棍和10支電槍售予梁，並約定於該年11月1日交易。

交易時再講解武器威力

交易當日被告如約到大坑東邨2號遊樂場交易，向梁展示武器並講解其威力和使用方法。交易後梁與隊員隨即表露警察身份拘捕被告，其時被告身上另有一支警棍、口罩、鑰匙和現金等。

儲物櫃發現更多示威防具

警誡下被告稱：「幫人送貨架咋，我咩都唔知啊。」他其後承認在旺角天天遊戲機中心儲物櫃內儲存武器，並說：「依啲野係我嘅，因為爭落好多卡數，所以賣呢啲嘢賺錢，唔係諗住害人嘅。」警方在儲物櫃內搜出另外5隻伸縮警棍、2支電槍、和手套、防毒面具、護目鏡等防具。

貨品從淘寶網購得

被告其後在錄影會面中透露，因欠下30萬卡數，自2019年10月起出售電槍和警棍圖利。他平常會在淘寶網以100和30元訂購電槍和警棍，到深圳取貨後就會帶回香港，並以500元和200元轉售。控方引述專家指，涉案電槍的電壓高於6000伏特，比能導致人體皮膚破裂和觸電的電壓高出10倍，可引起痛楚、昏暈，使人不能動彈；涉案電槍所輸出的電流亦比普通泰瑟槍(Taser gun)高出數倍。

被告指母及祖母均患病

辯方求情時，指被告沒有案底，早年曾任廚師、保安、保險等業，並有經營網上蛋糕店。被告年幼喪父後便肩負其照顧家庭的重擔，形容他是一個負責任兒子和兄長。

辯方續稱，被告母親和祖母均患病，被告因需負責祖母的醫藥費而欠下30萬卡數，加上對法律無知才犯下此案，現在已經感到後悔並選擇坦白認罪，可幸武器最終沒有流出市面。

描述只為增強貨品吸引力

辯方又呈上多封求情信，形容被告為人樂善好施，經常幫助互不相識的露宿者和病人，可見他有正面良好的品格。被告是一個商人，看到商機便決定兜售武器圖利，他本身並無意傷害任何人，更對警察沒有任何敵意；被告在網上的描述也只是希望加強貨品的吸引力，並不代表被告曾出售武器予其他示威者。

武器落入不法之徒可令人受傷

法官姚勳智判刑時指，本案控罪嚴重，加上案件發生在去年的社會事件期間，可見如果案中的武器落入不法之徒手上，可令其他人受到嚴重傷害，並以3年半和2年半作為兩罪的量刑起點，考慮到被告認罪、其他減刑因素以及刑期整體性等，最終判處被告32個月監禁。

案件編號：DCCC 329/2020