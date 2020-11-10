新冠肺炎｜器官捐贈主任用微信Facetime取遺屬同意　讓先人遺大愛

新冠肺炎疫情席捲全球，人類生命更顯脆弱，除疫症威脅，尚有不少人正等候移植器官續命。醫院管理局數據顯示，2020年首11個月，遺體器官捐贈的宗數較去年錄得20%升幅，逝者家屬的同意率亦較去年增約5%至10%。

疫症奪走逾百人性命，器官捐贈聯絡主任表示，社會普遍對生與死的議題多了反思，亦令更多家屬願簽同意書，讓其他病人獲一線生機，醫管局珍惜每一個游說的機會，即使疫下與家屬面談的情況減少，醫護亦願花三倍時間與離世者的家人溝通，望成就更多大愛。

2020年首11個月，遺體器官捐贈的宗數較去年錄得20%升幅，逝者家屬的同意率亦較去年增約5%至10%。（羅君豪攝）

病人若被醫生診斷為腦死亡，而其身體適合捐出器官的話，個案會交由醫管局器官捐贈聯絡主任接手，與家屬面談及溝通，提供心靈支援之餘，亦可了解逝者及家屬的意願，不過至親離世，最先要處理的是情緒。

器官捐贈聯絡主任蔡松林及歐陽詠恩受訪時多次提到，與家屬溝通最重要是人性化。今年適逢新型肺炎來襲，蔡松林表示，疫情期間器官捐贈的工作一直無間斷，不過與病人家屬面談的機會受疫症影響而減少，部份人或擔憂染疫而避免到醫院，醫護需花心思與家人溝通。

安排視像對話 讓家人見至親最後一面

蔡松林憶述指，在年初疫症爆發的早期，有一名中年男患者因中風入院，其妻當時在內地未能來港，為了讓病人妻子更了解丈夫情況，聯絡主任遂利用內地常用的微信應用程式，讓病人與妻子通話，每日兩次更新病情，另外亦透過病人的父親與病人妻子聯絡，終獲其首肯願捐出丈夫器官。

至疫症第二波爆發，海外回港的機票供應緊張，有一名患者遠在澳洲的女兒無法回港，醫護亦「特事特辦」利用Facetime程式讓女兒隔着屏幕，看望病榻上的爸爸最後一面。

蔡松林指出這種做法可提升透明度，增加家人對醫護的信任，亦令家人有足夠時間做出相應決定。

助檢疫人士到醫院面談 促成捐出妹妹器官

他們亦曾遇上檢疫期間到院的家屬，曾有一位30多歲女病人因心臟停頓送院，在港親人只得媽媽，眼見女兒香消玉殞，情緒起伏很大。病人的兩位哥哥本來於內地公幹，回港檢疫期間獲衞生署批准隔離期間外出到醫院面談，並簽下捐贈同意書。蔡松林透露，醫院需安排這類人乘坐指定電梯到病房，事前亦要做好與感染控制組及衞生署的溝通，方可事成。

疫症下港人反思生死 更明白疾病的傷痛

不過蔡松林承認，視像通話只屬輔助性質，始終不能取代面談。器官捐贈聯絡主任歐陽詠恩提到，以往與家屬談話時，可以觀察到家人面上的微細變化，眉頭一皺，聯絡主任大可給予身體接觸一類的關懷，如拍拍其膊頭以安撫情緒，惜疫症之下面談機會大減，溝通困難大增。

她透露曾有病人因心臟停頓及腦缺氧後入院，其丈夫須照顧子女，亦因避免染疫而減少到醫院，醫生遂由每日致電予家屬解釋病情，護士再逐一致電予不同的家人。比起疫症之前統一約全家人面談的做法，歐陽詠恩估計需用多三倍時間去溝通，不過每個捐贈器官的機會均彌足珍貴，醫護亦願花心思望家人釋疑。

一場新型肺炎奪走全球多人的性命，本港亦有逾百名患者病歿，蔡松林及歐陽詠恩均指出，疫症下港人更能明白疫症帶來的傷痛，即使是年輕人亦可能因病離世，一定程度上對生與死的議題多了反思。

▼感染風險通知流動應用程式▼

+ 3 + 3 + 3

捐腎宗數較往年增3宗 惟未回復至2018年水平

歐陽詠恩表示，今年家屬願簽捐贈同意書的比率較去年增加約5%至10%，料與市民對器官捐贈的認識增加有關。醫管局的數據顯示，今年截至11月3日，離世的捐贈者人數為34人，較去年全年的28人多6人，其中腎臟的捐贈宗數為45宗，較去年的42宗略增。

雖然今年的升幅仍未回復前年的數字、2018年遺體捐腎的數目為60宗，遠多於2019及2020年，歐陽詠恩解釋，捐贈數字的變動，很大程度視乎病人是否適合捐贈器官，未必與社會氛圍掛勾。

今年11月14日為器官捐贈日，醫管局呼籲有意離世後捐出器官的市民，盡快登記在「中央器官捐贈登記名冊」，並將自己欲遺愛人間的意願告訴家人。