遺愛人間｜女大生飛鼠裝滑翔遇難　生前受訪稱已簽器官捐贈同意書

北京某文化傳媒公司上周二（12日）在湖南張家界天門山景區取景，拍攝極限運動紀錄短片，其中24歲的劉姓女大學生在身穿飛鼠裝滑翔（內地稱：「翼裝飛行」）期間失聯。經過救援隊連日來的搜尋後，劉女在本周一（18日）被尋獲，證實死亡。 劉女去年9月接受內媒採訪時表示，極限運動給她面對死亡和傷痛更加平和的勇氣，也讓她不斷對自己對生活有新的理解和認識。劉女還簽了器官捐贈的同意書，希望能幫助更多的人。

劉女生前常在微博發布潛水、滑雪、跳傘等經歷，並曾接受媒體採訪：

+ 15 + 14 + 13

劉女是一位極限運動愛好者，不僅愛好跳傘和翼裝飛行，還喜歡潛水、滑雪。從大學開始就不斷挑戰自己，嘗試各種運動，是不少極限運動圈內人心裡的「女神」。事故發生後，據內媒報道，劉女的好友回憶稱，劉女性格安靜並且非常愛惜生命，每次出發前都會認真檢查自己的裝備。

劉女去年9月在接受公眾號《滑雪族》採訪時，她形容翼裝飛行的感覺時指「數百次跳傘經驗，然後終於能像鳥兒一樣穿上翼裝飛翔」。她作為畏高症者，學跳傘大概耗盡了所有的勇氣，但她同時也享受克服恐懼感的過程，「挑戰自己並且做到極致時會有一種滿足感，這種感覺在你面對死亡時更加強烈。必須做到萬無一失，如果你是個追求完美的人，有那麼一瞬間，做到完美確實還不錯」。

劉女最後一跳的片段曝光：

劉女最後一跳的片段曝光。（三湘都市報）

劉女又在採訪時談到過死亡，她說：「極限運動給我面對死亡和傷痛更加平和的勇氣，也讓我不斷對自己對生活有新的理解和認識。」報道指劉女還簽了器官捐贈的同意書，希望一旦有意外發生，能幫助更多的人。

（綜合報道）